Video : अखेर जयंतच्या तावडीतून जान्हवी स्वतःची सुटका करून घेणार ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी पकडली कॉपी

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लक्ष्मीनिवास मालिकेचा प्रोमो सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच मालिकेच्या कथानकाची कॉपी केल्याचा आरोप प्रेक्षकांनी केला आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया. .मालिकेत जान्हवीला जयंतच्या भूतकाळाविषयी धक्कादायक गोष्टी समजतात. त्यातच वेंकीचा अपघात होण्यामागे आणि त्याचा आवाज जाण्यामागे तसंच आजीचा जीव गणेयाचा प्रयत्न करण्यामागे जयंतचं होता हे तिला समजलं आहे. त्यामुळे ती जयंतला कायमच सोडून जाण्याचा निर्णय घेते. त्यासाठी ती एक योजना आखते आणि जयंतला गोव्यात घेऊन येते. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, जान्हवी जयंतला एका क्रूझमध्ये घेऊन येते. त्यानंतर ती त्याचे हातपाय बांधते आणि त्याच्यासमोर बंदूक धरते. ती त्याला त्याचे सगळे गुन्हे ऐकवते. तुझ्यामुळे माझी आजी कोमात आहे, वेंकी दादालाही तूच विहिरीत ढकललं होतंस. तुझ्यावर मी प्रेम केलं याची मला लाज वाटते असं ती म्हणते. त्यानंतर ती त्याला बाय म्हणते आणि ती बोटीतून पाण्यात उडी मारते. ते बघून जयंत ओरडतो. .मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुशही झाले तर काहींनी मालिकेच्या मेकर्सनी कथानक कॉपी केल्याचं म्हटलं आहे. "आता मजा येणार. त्या जयंतला चांगला धडा मिळाला","अरे हे तर लक्ष्मी निवास कन्नड मालिकेचा सीन कॉपी आहे","आता जानू डायरेक्ट विश्वाच्या घरी मोलकरीण म्हणून जाणार. किती कॉपी करणार ?" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .कॉपीचा आरोप प्रेक्षकांनी कमेंट्स करून असं म्हटलं आहे ही लक्ष्मीनिवासा या कन्नड मालिकेतील सीन प्रमाणेच हूबेहूब जान्हवी आणि जयंतचा सीन दाखवण्यात आला आहे. मालिकेच्या कथानकात कोणतेही बदल न करण्यात आल्याने त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. लक्ष्मीनिवासा या कन्नड मालिकेत सध्या जयंत विश्वाच्या घरी जातो तेव्हा जान्हवीला पाहतो हा ट्रॅक दाखवण्यात येतो आहे. .जान्हवी स्वतःला कशी वाचवणार ? विश्वा जान्हवीला शोधू शकेल का ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लक्ष्मीनिवास दररोज रात्री 8:30 वाजता फक्त झी मराठीवर.