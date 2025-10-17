Premier

Video : अखेर जयंतच्या तावडीतून जान्हवी स्वतःची सुटका करून घेणार ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी पकडली कॉपी

Zee Marathi Laxmi Niwas Serial Upcoming Promo : झी मराठीवरील लक्ष्मीनिवास मालिकेत जान्हवी जयंतपासून स्वतःची सुटका करून घेणार आहे. मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत.
Video : अखेर जयंतच्या तावडीतून जान्हवी स्वतःची सुटका करून घेणार ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी पकडली कॉपी
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : झी मराठीवरील लक्ष्मीनिवास मालिकेचा प्रोमो सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच मालिकेच्या कथानकाची कॉपी केल्याचा आरोप प्रेक्षकांनी केला आहे. काय घडलं आहे नेमकं जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
Zee Marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com