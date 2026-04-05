'अश्लिल साइटवर माझा फोटो पाहिला आणि...' 15 व्या वर्षीच जान्हवी कपूरला आलेला वाईट अनुभव, म्हणाली...'एका दुसऱ्याच शरीराला...'

JANHVI KAPOOR'S HORRIFYING EXPERIENCE: अभिनेत्री जान्हवी कपूर सध्या बॉलिवूडमधील आघाडीची अभिनेत्री आहे. तिने अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. श्रीदेवी आणि बोनी कपूर यांची मुलगी असल्याने स्टारकिंड म्हणून अनेकदा तिला नेटकऱ्यांच्या टिकेला सामोरं जाव लागतय. जान्हवीला अभिनयाच्या करिअरमध्ये यश मिळालंय, परंतु त्यांना वाईट अनुभवांना सुद्धा सामोरं जावं लागलय. .काही दिवसापूर्वी जान्हवी कपूरने राज शमाणी यांच्या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने तिच्या लहानपणीची वाईट आठवण शेअर केली. जान्हवीला लोकप्रियतेबरोबरच अनेक वाईट अनुभव आले. ज्यामध्ये तिने लहानपणी शाळेत असताना अश्लील साईटवरील तिचा मॉर्फ्ड फोटो पाहिल्याचं तिने सांगितलं. जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा ती केवळ १५ वर्षांची होती. .जान्हवी बोलताना म्हणाली, ' शाळेत आयटी क्लास सुरु होता. तेव्हा तिच्या लक्षात आलं की, काही मुलं पॉन वेबसाइटवर काहीतरी पाहत आहेत. जेव्हा मी पाहिलं तर मला धक्काच बसला. कारण त्या साईटवर एका दुसऱ्याच शरीरावर जान्हवीचा चेहरा लावला होता. तो एक डीप फेक फोटो होता.' .'पुढे ही परिस्थिती न सुधारता अधिकच बिघडली. उलट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे ही समस्या वाढली. एआयच्या मदतीनं बनवलेल्या बनावट फोटो आणि व्हिडिओमुळे चुकीच्या गोष्टी पसवल्या जात आहे. आजही माझे अनेक फोटो इंटरनेटवर व्हायरल झालेत. परंतु कधीच मी तसे कपडे घातले नाही. किंवा अश्लील फोटो कधी काढलेले नाही.'.