'आम्ही कोणाची प्रॉपर्टी नाही' जान्हवी कपूर पापाराझींवर भडकली, म्हणाली...'पैशासाठी चुकीच्या पद्धतीनं फोटो काढून ते...'

JANHVI KAPOOR STRONGLY REACTS TO PAPARAZZI: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री जान्हवी कपूर हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. जान्हवी सोशल मीडियावर नेहमी सक्रीय असते. तिचे व्हिडिओ नेहमीच सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच तिने चुकीच्या पद्धतीने फोटो, व्हिडिओ काढणाऱ्या पापाराझींना चांगलंच सुनावलंय. .हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री जान्हवी कपूरने पापाराझींकडून चुकीच्या पद्धतीने टिपले जाणारे फोटो आणि त्यांच्या मर्यादेबाहेर जाणाऱ्या वर्तणुकीवर सडेतोड भाष्य केले. जान्हवी म्हणाली, "सार्वजनिक ठिकाणी फोटो काढले जाणे हे आमच्या व्यवसायाचा भाग असले तरी, चुकीच्या अँगलने फोटो काढणे हे चुकीचे आहे. .'आम्ही एखाद्या कार्यक्रमासाठी तयार होऊन बाहेर पडतो, याचा अर्थ असा नाही की कुणीही आमच्या संमतीशिवाय आमच्या शरीराचे वस्तूकरण करावे. केवळ व्ह्यूज आणि पैशांसाठी अशा प्रकारे फोटो काढणे हे तुमच्या प्रतिमेलाही शोभा देणारे नाही." जान्हवीने जेव्हा या विषयावर पापाराझींशी चर्चा केली, तेव्हा त्यांनीही तिचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि या गोष्टीबद्दल जागरूकता दाखवली..दरम्यान जान्हवी कपूरबद्दल बोलायचं झालं तर सध्याच्या टॉप अभिनेत्रीपैकी ती एक आहे. २०१८ मधील धडक सिनेमातून तिने सिनेसृष्टीत पदार्पण केलय. तिने 'गूंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल', रुही, मिली यासारख्या सिनेमामधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. .'अश्लिल साइटवर माझा फोटो पाहिला आणि...' 15 व्या वर्षीच जान्हवी कपूरला आलेला वाईट अनुभव, म्हणाली...'एका दुसऱ्याच शरीराला...'.