बापरे! सूरजच्या लग्नानंतर जान्हवी किल्लेकर थेट रुग्णालयात? फोटो शेअर करत म्हणाली...

बिग बॉस मराठी सीझन 5 चा विजेता सुरज चव्हाण याचं 29 नोव्हेंबर रोजी लग्न झालं. त्यांचं लग्न अगदी धुमधडाक्यात झालं. त्याच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. बिग बॉसमधील अनेक कलाकार त्यांच्या लग्नाला उपस्थित होते. परंतु या सगळ्यात चर्चेत आली ती, जान्हवी किल्लेकर. जान्हवी सुरजला भाऊ मानते. त्यामुळे ती लग्नाच्या दोन दिवस आधीपासून सुरजच्या गावी आली होती. .सुरजच्या लग्नात जान्हवी किल्लेकर त्यांची करवली बनली होती. लग्नात प्रत्येक ठिकाणी सुरजसोबत ती पहायला मिळाली. मात्र आता लग्नानंतर जान्हवीला रुग्णालयात दाखल करावं लागतय. जान्हवी किल्लेकरने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर फोटो शेअर करत त्याबद्दल माहिती दिलीय. .सुरजचं लग्न पुण्यातील सासवड इथं पार पडलं. अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर हिने सुरज चव्हाणच्या लग्नात खूप एन्जॉय केलं. मेहंदीच्या विधीपासून ते हळद, लग्न प्रत्येक कार्यक्रमात तिने पुढाकार घेऊन लग्न एन्जॉय केलं. सुरज संजनासोबत तिने डान्स देखील केला. लग्नातील तिचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल देखील झाले. परंतु आता लग्नातील जान्हवीचा उत्साह तिला प्रचंड महागात पडला आहे. तिची तब्येत बिघडल्याने तिला मुंबईतील कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय. .जान्हवीने तिच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत आजारी पडल्याची माहिती दिली आहे. यावेळी तिने रुग्णालयातील फोटो देखील पोस्ट केले आहेत. या फोटोवर कॅप्शनमध्ये तिने लिहलं की, 'नजर इज रिअल'. तिच्या या पोस्टनंतर चाहत्यांनी तिच्याबद्दल काळजी व्यक्त केली आहे..अनेकांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट करत लिहल की, '१०० टक्के नजर लागली बघा' तर दुसऱ्याने लिहल की, 'छान दिसत होतीस म्हणून नजर लागली असेल,' तर एकाने लिहलं की, 'धावपळीमुळे आजारी पडली असेल, काळजी घ्यावी' अनेकांनी तिला कमेंट करत लवकर बरी हो अशा कमेंट्स केल्या आहेत. .नवऱ्या-नवरीची बुलेटवरून एंट्री अन् सुनेला हळद लावणाऱ्या कूल सासूबाईं; पाहा बांदेकरांच्या हळदीचे Inside Photos