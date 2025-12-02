Premier

बापरे! सूरजच्या लग्नानंतर जान्हवी किल्लेकर थेट रुग्णालयात? फोटो शेअर करत म्हणाली...

Janhvi Killekar Hospitalised After Suraj Chavan’s Grand Wedding: बिग बॉस मराठी फेम जान्हवी किल्लेकर सुरज चव्हाण–संजना गोफणे यांच्या लग्नात दोन दिवस सतत धावपळ करताना दिसली. सर्व विधींमध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्यानंतर तिची तब्येत बिघडली आणि तिला कोकिलाबेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
Janhvi Killekar Hospitalised After Suraj Chavan’s Grand Wedding

Janhvi Killekar Hospitalised After Suraj Chavan’s Grand Wedding

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बिग बॉस मराठी सीझन 5 चा विजेता सुरज चव्हाण याचं 29 नोव्हेंबर रोजी लग्न झालं. त्यांचं लग्न अगदी धुमधडाक्यात झालं. त्याच्या लग्नाला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. बिग बॉसमधील अनेक कलाकार त्यांच्या लग्नाला उपस्थित होते. परंतु या सगळ्यात चर्चेत आली ती, जान्हवी किल्लेकर. जान्हवी सुरजला भाऊ मानते. त्यामुळे ती लग्नाच्या दोन दिवस आधीपासून सुरजच्या गावी आली होती.

Loading content, please wait...
Hospital
marathi
marriage
Marathi Actress
actress
bigg boss marathi
marathi bigg boss
bigg boss
Suraj Chavan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com