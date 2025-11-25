Premier

Jannat Juber BF : जन्नत जुबेरचं लग्न ठरलं? लवकरच बनणार नवरी; TV वर मिळाला स्वप्नातला 'राजकुमार', करोडपती यूट्यूबरसोबत झालंय ब्रेकअप

Saisimran Ghashi
Updated on

Jannat Zubair New Boyfriend Laughter Chefs : छोट्या पडद्यावरची गोड अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया व्हायरल सेंसेशन जन्नत झुबैर (वय २४) पुन्हा एकदा प्रेमाच्या चर्चेत आहे. ‘लाफ्टर शेफ’ या मजेशीर कुकिंग रिअॅलिटी शोमध्ये तिला एका तरुणाचा स्वॅग इतका आवडला की तिची चीअरिंग आणि नजरेच पाहून सगळेच थक्क झाले

