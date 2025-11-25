Jannat Juber BF : जन्नत जुबेरचं लग्न ठरलं? लवकरच बनणार नवरी; TV वर मिळाला स्वप्नातला 'राजकुमार', करोडपती यूट्यूबरसोबत झालंय ब्रेकअप

Jannat Zubair New Boyfriend Laughter Chefs : छोट्या पडद्यावरची गोड अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया व्हायरल सेंसेशन जन्नत झुबैर (वय २४) पुन्हा एकदा प्रेमाच्या चर्चेत आहे. ‘लाफ्टर शेफ’ या मजेशीर कुकिंग रिअॅलिटी शोमध्ये तिला एका तरुणाचा स्वॅग इतका आवडला की तिची चीअरिंग आणि नजरेच पाहून सगळेच थक्क झाले.शोच्या एका एपिसोडमध्ये स्टंट आर्टिस्ट शँकी सिंग आगीसोबत धडाकेबाज स्टंट करत होता. जन्नत त्याला पाहून एवढी उत्साही झाली की सतत “वाह शँकी... कमाल करतोस तू!” असे ओरडत होती. तिच्या डोळ्यांत चमक आणि हसण्यात लाज अशी खुमारी दिसत होती. हे पाहून होस्ट भारती सिंहने तर थेट मजा उडवली, “अरे जन्नत तुझ्या नजरेत काही तरी शिजतंय! ही तर मनात म्हणतेय, ‘हाच माझ्या स्वप्नांचा प्रिन्स आहे!’”.Neha : 18 वर्षांचं करियर, 14-15 चित्रपट, 9 तर निघाले फ्लॉप..तरीही आज 40,00,00,000 कोटी संपत्तीची मालकीण, राजकीय घराण्याशी खास कनेक्शन.जन्नतनेही मागे राहिले नाही. ती शँकीला मोठ्याने म्हणाली, “मी करण कुंद्रालाच सांगितलं होतं, या मुलात प्रचंड स्वॅग आहे!” शँकी लाजला, हसला आणि चाहत्यांच्या मनात मात्र आग लागली. करण कुंद्राने गमतीने विचारले, “बरं आता सांगा, तुमच्यात काय शिजतंय?” जन्नतने टाळत उत्तर दिलं, “आता बस्स! जास्त झालं!”हा छोटासा व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. चाहते कमेंट करतायत “जन्नत-शँकी लव्हस्टोरीला हिरवा झेंडा मिळाला!”, “फायनली जन्नतला तिचा प्रिन्स भेटला!”, “ही तर परफेक्ट जोडी दिसतोय!”.Zudio Sale : झुडिओचा पुढचा महा सेल 'या' तारखेपासून होणार सुरू! मिळेल 80%पेक्षा जास्त डिस्काउंट; स्वस्त खरेदीसाठी ही बातमी पाहाच.खरं तर काही वर्षांपूर्वी जन्नतचे नाव यूट्यूबर आणि अभिनेता फैजल शेख उर्फ मिस्टर फैजूसोबत जोडलं गेलं होतं. दोघे सोशल मीडियावर एकत्र रील्स करायचे, ट्रिपला जायचे, पण कधीही अधिकृतपणे रिलेशनशिप स्वीकारलं नाही. गेल्या वर्षी मात्र त्यांच्यात दुरावा आला आणि ब्रेकअपच्या बातम्या आल्या. आजही फैजूचे चाहते जन्नत-फैजू पुन्हा एकत्र येतील अशी आशा बाळगून आहेत.पण आता ‘लाफ्टर शेफ’मधला हा नवा ‘स्वॅग वाला प्रिन्स’ शँकी सिंग पाहता... जन्नतच्या आयुष्यात नवं प्रकरण सुरू झाल्यास आश्चर्य नाही. चाहते तर आधीच #JannatShanky ट्रेंड करायला तयार आहेत. बघूया पुढे जन्नत काय बोलते...की पुन्हा “आता खूप झालं, असं काही नाहीये" म्हणून हसत निघून जाईल हे बघण्यासारखे असेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.