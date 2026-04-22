'शी हा कसला घाणेरडेपणा...'लाईव्ह शोमध्ये धुरधंर फेम गायिकेनं स्वत:च्या अंगावर ओतलं पाणी, नेटकरी संतापले, म्हणाले... Viral Video

JASMINE SANDLAS FACES BACKLASH OVER LIP SYNC: आदित्य धर दिग्दर्शित धुरंधर सिनेमा प्रचंड गाजला. या सिनेमाची कथा, संवाद, कलाकारांचा अभिनय सगळं काही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. याच बरोबरच सिनेमातील गाणी सुद्धा सुपरहिट ठरली. त्यातीलच एक गाणं म्हणजे 'शरारत' या गाण्याचं पार्श्वगायन जॅस्मिन सँडलासनं केलं होतं. त्या गाण्यामुळे तिची बरीच चर्चा रंगली होती. परंतु आता ती एका कार्यक्रमामुळे चर्चेत आली आहे. .गायिका जॅस्मिन सँडलास हिचा अहमदाबादमध्ये एक कॉन्सर्ट पार पडला. या शोमध्ये गायिकेनं असं काही केलं की, तिला नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलय. अनेक नेटकऱ्यांनी म्हटलं की, लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये जॅस्मिननं गाणं न गाता केवळ लिप सिंक केलं होतं. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .१९ एप्रिल रोजी अहमदबादमध्ये कॉन्सर्टदरम्यान जॅस्मिननं शरारत गाणं गायलं. गाणं गायणाला सुरुवात करण्यापूर्वी तिने स्वत:च्या अंगावर पाणी ओतून घेतलं. तिचं हे वागणं नेटकऱ्यांना अजिबात आवडलं नाही. त्यांनी तिच्यावर संताप व्यक्त केला. तसंच पुढे गाणं म्हणताना तिने माईक खाली धरला. पार्श्वभूमीवर गाणं सुरुच होतं त्यामुळे नेटकऱ्यांनी तिला चांगलंच ट्रोल केलं. लाइव्ह कॉन्सर्ट असूनही तिने प्रत्येक्षात गाणंच गायलं नाही. .नेटकऱ्यांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत म्हटलं की, 'हा काय मुर्खपणा आहे.''शी कसला हा घाणेरडेपणा.'अशा प्रतिक्रिया दिल्यात. तर दुसऱ्यांनी टीका करत लिहलं की, 'मागे गाणं वाजतय ही फक्त लिप सिंक करतेय.''अनेकांनी तिच्या पाणी ओतून घेण्यावर संतापही व्यक्त केलाय.