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खिशात फक्त 20 पैसे, तीन दिवस उपाशी… जावेद अख्तरांनी सांगितला मुंबईतील संघर्षाचा काळ, म्हणाले...

JAVED AKHTAR STRUGGLE STORY IN BOMBAY:बॉलिवूडचे प्रसिद्ध स्क्रीनरायटर आणि गीतकार जावेद अख्तर यांनी त्यांच्या संघर्षाच्या दिवसांबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. १९६४ मध्ये वयाच्या १९व्या वर्षी मुंबईत आलेल्या जावेद अख्तर यांनी जवळपास सहा वर्षे कठीण परिस्थितीत संघर्ष केला.
JAVED AKHTAR STRUGGLE STORY

JAVED AKHTAR STRUGGLE STORY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

JAVED AKHTAR SIX YEARS BOLLYWOOD STRUGGLE: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध स्क्रीनरायटर, गीतकार जावेद अख्तर यांना आज प्रत्येकजण ओळखतो. आपल्या लेखणीतून त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. परंतु त्यांच्या यशाचा हा प्रवास सोपा नव्हता. नुकत्याच एका मुलाखतीत जावेद अख्तर यांनी संघर्षांच्या दिवसांच्या आठवणी सांगितल्यात.

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