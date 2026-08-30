खिशात फक्त 20 पैसे, तीन दिवस उपाशी… जावेद अख्तरांनी सांगितला मुंबईतील संघर्षाचा काळ, म्हणाले...

JAVED AKHTAR SIX YEARS BOLLYWOOD STRUGGLE: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध स्क्रीनरायटर, गीतकार जावेद अख्तर यांना आज प्रत्येकजण ओळखतो. आपल्या लेखणीतून त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. परंतु त्यांच्या यशाचा हा प्रवास सोपा नव्हता. नुकत्याच एका मुलाखतीत जावेद अख्तर यांनी संघर्षांच्या दिवसांच्या आठवणी सांगितल्यात. .जावेद अख्तर यांनी नुकतीच 'लेट्स टॉक विथ देवना जी' या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी त्यांच्या स्ट्रगल काळाबद्दल सांगितलं. १९६४ मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी ते मुंबईत आले. मनोरंजनविश्वात स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी त्यांनी सहा वर्ष संघर्ष केला. त्यांना अधूनमधून घोस्ट रायटिंगची कामं मिळायची. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांवर ते कसंबसं आयुष्य काढत होते. परंतु त्यावेळी त्यांना उद्याच्या जेवणाची शाश्वती सुद्धा नसायची. .कॉलेजमध्ये असतानाच जावेद अख्तर यांनी ठरवलेलं की, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईला जायचं आणि एखाद्या मोठ्या दिग्दर्शकासोबत काम करायचं. त्यावेळी त्यांच्या मनात राज कपूर आणि गुरू दत्त ही दोन नावं होती. परंतु मुंबईत पोहोचल्यानंतर काही दिवसातच गुरु दत्त यांचं निधन झालं. आणि राज कपूर यांच्यासोबत काम करण्याचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं. .जावेद अख्तर यांनी मुंबईत आल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी आरके स्टुडिओ पाहिला. तसंच अधूनमधून घोस्ट रायटिंगची कामं करायचे. एखाद्या सिनेमातील कॉमेडियनसाठी १० सीन लिहिण्याचं काम मिळालं तर प्रत्येक सीनसाठी १०० रुपये मिळायचे. अशा प्रकारे १० सीन लिहिल्यास १ हजार रुपये मिळायचे आणि त्यातून त्यांचा कसाबसा उदरनिर्वाह व्हायचा. जावेद अख्तर यांच्या मते, ही सहा वर्षे चढ-उतारांनी भरलेली होती. कधी डोक्यावर छप्पर असायचं, तर कधी तेही नसायचं. कधी जेवण मिळायचं, तर कधी उपाशी राहावं लागायचं. अनेकदा सकाळी उठल्यानंतर दुपारचं किंवा रात्रीचं जेवण कुठून मिळेल, याची त्यांना कल्पनाही नसायची..त्यांना घरातून बाहेर काढल्यामुळे ते घरीही जाऊ शकत नव्हते. अखेर जानेवारी १९७० मध्ये त्यांना मोठी संधी मिळाली, त्या संधीचं त्यांनी सोन केलं आणि आयुष्याला नवी दिशा दिली. .अमेरिकेतील अश्विनी भावेंचं घर पाहिलंत का? बागेत पिकवतात ताज्या भाज्या, मराठी कलाकारांचीही भेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.