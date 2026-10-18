'जय जय स्वामी समर्थ' मालिकेतील अभिनेत्री करतेय दुसरं लग्न! शेअर केले केळवणाचे फोटो; कोण आहे होणारा पती?

२०२५ मध्ये अनेक कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली. कुणी आपल्या घरच्यांच्या पसंतीने लग्न केलं तर कुणी लव्ह मॅरेज केलं. त्यात असेही कलाकार होते ज्यांनी दुसऱ्यांदा लाग केलेलं. आता त्यात आणखी एका अभिनेत्रीची भर पडलीये. छोट्या पडद्यावरील आणखी एक अभिनेत्री आता दुसऱ्यांदा लग्न करतेय. तिने काही फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत ही गुड न्यूज दिलीये. ही अभिनेत्री आहे ''जय जय स्वामी समर्थ' मालिकेतील अभिनेत्री पूजा रायबाघी. कोण आहे पूजाचा होणारा पती? .'जय जय स्वामी समर्थ' या मालिकेतून पूजा घराघरात पोहोचली. या मालिकेत ती कालिंदीच्या भूमिकेत दिसली. तिने २०२२ साली अभिनेता प्रसाद डबकेसोबत लग्न केलेलं. मात्र त्यांचा संसार फार काळ टिकू शकला नाही. आता तिने दुसऱ्यांदा लग्न करण्याचा निर्णय घेतलाय. पूजा केवळ ३० वर्षाची आहे. पूजाच्या होणाऱ्या पतीचं नाव रजत खन्ना आहे. पूजाने इन्स्टाग्रामवर तिच्या होणाऱ्या पतीबरोबरचा एक फोटो शेअर करत लिहिलं, “काही चमत्कार एका क्षणात घडत नाहीत, तर जेव्हा दोन जीव अनपेक्षित वेळी एकमेकांना भेटतात, तेव्हा चमत्कार घडतात.” .यापूर्वी तिने रजतसोबत एक पोस्ट शेअर केली होती ज्यात ते दोघे घरातल्या मोठ्यांचे आशीर्वाद घेताना दिसले होते. ही पोस्ट शेअर करत तिने लिहिलेलं, 'वडिलधाऱ्यांचे आशीर्वाद आणि जवळच्या लोकांच्या प्रेमासह, आम्ही आमच्या आयुष्याच्या एका सुंदर नवीन अध्यायाची सुरुवात करत आहोत. तुमचे आशीर्वाद नेहमी आमच्या पाठीशी राहू द्या.' पूजाच्या केळवणाचे फोटोही सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .काय करतो पूजाचा नवरा?पूजाचा होणारा नवरा रजत खन्ना मेकॅनिकल इंजिनिअर आहे. त्याने केलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटीतून शिक्षण पूर्ण केलंय. तो RASSASY चा फाउंडर व चेअरमन आहे. रजत खन्नाने पिरॅमिड ग्रुपबरोबर काम केलंय.चाहते पूजाला नवीन आयुष्यासाठी शुभेच्छा देत आहेत. .पोलिसांनी भारत सोडायला सांगितल्यावर इम्रान खान म्हणतो, 'हा टोकाचा निर्णय'; ते काही बंदी घातलेलं क्षेत्र नव्हतं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.