'पांढऱ्या केसांचा आणि सुरकुत्यांचा मला अभिमान' जया बच्चन यांनी रेखा यांना टोमणा मारला? म्हणाल्या...

JAYA BACHCHAN REKHA TAUNT VIRAL NEWS: जया बच्चन यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत वृद्धत्व, सुरकुत्या आणि पांढऱ्या केसांबाबत बेधडक मत मांडलं आहे. ‘मला माझ्या सुरकुत्यांचा आणि पांढऱ्या केसांचा अभिमान आहे’ असं सांगत त्यांनी बोटॉक्स आणि कृत्रिम सौंदर्य उपचारांवर अप्रत्यक्ष टीका केली.
Jaya Bachchan Rejects Botox Trend: अभिनेत्री जया बच्चन यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अनेकवेळा जया बच्चन या पापाराझींवर भडकतानाही पहायला मिळतेय. त्यांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल देखील होतात. अशातच आता जया बच्चन पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यात. यावेळी त्यांनी पापाराझीवर निशाणा न साधता बोटॉक्स ट्रेंडवर निशाणा साधलाय.

