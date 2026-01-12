'पांढऱ्या केसांचा आणि सुरकुत्यांचा मला अभिमान' जया बच्चन यांनी रेखा यांना टोमणा मारला? म्हणाल्या...

Jaya Bachchan Rejects Botox Trend: अभिनेत्री जया बच्चन यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अनेकवेळा जया बच्चन या पापाराझींवर भडकतानाही पहायला मिळतेय. त्यांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल देखील होतात. अशातच आता जया बच्चन पुन्हा एकदा चर्चेत आल्यात. यावेळी त्यांनी पापाराझीवर निशाणा न साधता बोटॉक्स ट्रेंडवर निशाणा साधलाय. .'पांढऱ्या केसांचा आणि सुरकुत्यांचा मला अभिमान' बॉलिवूड सेलिब्रिटी अनेकवेळा म्हातारे दिसू नये यासाठी बोटॉक्स, फिलर्स आणि सर्जरीचा अवलंब करतात. परंतु जया बच्चन यांनी या ट्रेंडला पूर्णपणे टाळलं आहे. अलिकडेच त्यांनी एका मुलाखतीत याबद्दल स्पष्टपणे सांगितलय. मुलाखतीत बोलताना त्यांनी सुरकुत्यांचा अभिमान असल्याचं म्हटलय..जया बच्चन म्हणाल्या की, 'मी माझ्या चेहऱ्यावरील सुरकुत्या आणि पांढऱ्या केसांना दोष मानत नाही. तसंच तो ओळखीचाच एक भाग आहे. तसंच मी कधीही चेहऱ्यासाठी कोणतेही कृत्रिम उपचार घेतले नाहीत. तसंच भविष्यात असे उपचार करण्याचा कोणताही हेतू नाही' असंही त्या म्हणाल्या..पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'वृद्धत्व हा एक अनुभव आहे. जो कधीही लपवून ठेवता येत नाही. तो आपण अभिमानाने स्वीकारला पाहिजे.' असं म्हणताना जया बच्चन ठाम होत्या. जया बच्चन या नेहमीच वाद घालण्यावरुन चर्चेत असतात. बेधडक स्वभावामुळे त्याची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. दरम्यान त्यानी वयाबाबत केलेलं हे वक्तव्य अभिनेत्री रेखा यांना टोमणा असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आता नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .लोक म्हणू लागले गौतमीने राधाची लायकी काढली... 'या' घटनेनंतर सुरू झालं राधा आणि गौतमीमधलं वैर; नेमकं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.