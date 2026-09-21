दोन आठवड्यापूर्वी प्रदर्शित झाला, गावखेड्यात गाजला, भेदभावाची गंभीर गोष्ट सांगणाऱ्या 'जयंती'ची कमाई किती?

कॉलेजमधील भेदभावाची गंभीर गोष्ट सांगणाऱ्या "जयंती २" या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केली आहे. दुसऱ्याच आठवड्यात चित्रपटाचे थिएटर्समधील शोज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. जयंती चित्रपटाला मिळालेल्या यशाच्या पावलावर पाऊल ठेवूनच "जयंती २"ची वाटचाल सुरू आहे. . 'जयंती २' हा चित्रपट ११ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाची निर्मिती मेलिओरिस्ट फिल्म स्टुडिओने केली असून चित्रपटाची कथा, संवाद आणि दिग्दर्शन शैलेश बळीराम नरवाडे यांचे आहे. 'जयंती' चित्रपटाचा प्रमुख चेहरा असलेला अभिनेता ऋतुराज वानखेडे या चित्रपटात मध्यवर्ती भूमिका साकारत असून पायल जाधव, अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकर, रोहिणी हट्टंगडी, देविका दफ्तरदार, विजय निकम, राजकुमार जरांगे, मानसी सुभाष अशी दमदार कलाकारांची फौज आपल्याला या चित्रपटातून भेटीस येणार आहे. संजीवकुमार हिल्ली यांनी कॅमेरामन म्हणून काम पाहिले असून संकलन फैसल महाडिक यांचे आहे. डॉ. सुहास अंबादे , सुहास मुंडे आणि सौरभ गुरू यांनी लिहिलेल्या गीतांना ओंकारस्वरूप यांचे संगीत लाभले असून पार्श्वसंगीत मंगेश धाकडे यांचे आहे. .चंद्रपूरसारख्या भागातून उच्च शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या पायल नावाच्या एका मुलीची गोष्ट 'जयंती २' या चित्रपटात मांडण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण घेऊन शेती करण्याचं स्वप्न पायलनं उराशी बाळगलं आहे. मात्र, कॉलेजमध्ये आल्यावर तिला रॅगिंगला सामोरं जावं लागतं. या त्रासाला केलेल्या विरोधातून एक संघर्ष उभा राहतो. त्यात पायलचं काय होतं, तिला न्याय मिळतो का, हे चित्रपटात मांडण्यात आलं आहे. मात्र, केवळ पायलची गोष्ट मांडण्यापुरताच चित्रपट मर्यादित नाही, तर या निमित्ताने कॉलेज प्रशासनाचा दृष्टिकोन, शिक्षक-विद्यार्थ्यांकडून मिळणारी वागणूक, सरकारची भूमिका असे अनेक पदर ही कथा उलगडून दाखवते. आजच्या आधुनिक काळातही होत असलेला भेदभाव हा चित्रपट अधोरेखित करतो. या भेदभावाविषयी नवे प्रश्न उपस्थित करतो..२०२१मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जयंती' हा चित्रपटाने बरीच चर्चा घडवली होती. आता त्या पुढे जाऊन शिक्षण क्षेत्रातील भेदभाव, त्यातील राजकारणाला 'जयंती २' या चित्रपटाने हात घातला आहे. त्यामुळेच बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. आजुबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींतील एक गंभीर स्वरुपाची, विचार करायला लावणारी गोष्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरली आहे. पहिल्या आठवड्यात राज्यभरातील १५० थिएटर्समध्ये "जयंती २" चित्रपटाचे शोज लागले होते. मात्र, आठवड्याभरातच चित्रपटाविषयी झालेली चर्चा, चित्रपटाच्या होत असलेल्या कौतुकामुळे शोज वाढले आहेत. दुसऱ्या आठवड्यात २५०हून अधिक थिएटर्समध्ये ५००पेक्षा जास्त शोज आहेत. तसेच चित्रपटाने आतापर्यंत २ कोटी रुपयांचा टप्पाही गाठला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस बॉक्स ऑफिसवर जयंती २ या चित्रपटाचा बोलबाला राहणार असल्याचे दिसून येत आहे. .श्रीदेवींच्या निधनानंतर त्यांची २५० कोटींची संपत्ती कुणाला मिळाली? मृत्यूनंतरही वर्षाला मिळणारे १३ कोटी कुणाच्या खात्यात जातात? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.