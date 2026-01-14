बाबो! जितेंद्र आणि तुषार कपूरने मुंबईतील प्रॉपर्टी विकली, 'इतक्या' कोटींची झाली डील, आकडा वाचून थक्क व्हाल

Bollywood actor Jeetendra biggest Mumbai real estate deal: बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील दिग्गज अभिनेते जितेंद्र कूपर आणि मुलगा तुषार कपूर यांनी मुंबईत रिअर इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केलीय. जितेंद्र यांनी चांदिवली परिसरात एका व्यावसायिकाला मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांना विकलीय. या मालमत्त्येचं डील तब्बल ५५९ कोटी रुपयांना करण्यात आलय. ही सगळ्यात मोठी डील करण्यात आल्याचं म्हटलय. .एनटीटी ग्रुपच्या एका शाखेला ही मालमत्ता देण्यात आली . दरम्यान 'शेअर यार्ड्सने शेअर केलेल्या नोंदणी कागदपत्रांनुसार एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्सनं बालजी आयटी पार्कमधील 30, 195 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागा विकल्याची माहिती आहे. तसंच यासाठी तुषार इन्फ्रा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून तब्बल 559.24 कोटी रुपयांना विकलीय.'.या जागेच्या खरेदीबाबत 9 जानेवारीला नोंदणी झाली होती. या डीलमध्ये सरकारी ठरवानुसार कोणतही शुल्क कॅश स्वरुपात स्वीकारलं गेलं नाही. या करारामध्ये चांदिवलीतील आयटी पार्कमध्ये ग्राऊंड प्लस दहा मजली इमारत, डीसी-१० एक डेटा सेंटर यांचा सामावेश आहे. तसंच या सगळ्यात ५.५९ लाख रुपयांचा मेट्रो उपकर देखील भरण्यात आलाय. .यापूर्वी जितेंद्र यांनी त्यांची अंधेरीतील एक जमीन ८५५ कोटी रुपयांना विकली होती. आता त्यात ही रिअल इस्टेट मार्केटमधील डील सगळ्यात महाग करारांपैकी एक आहे. अभिनेते जितेंद्र हे मोठे एक यशस्वी उद्योजक आहेत. त्यांनी त्यांच्या निर्मिती सस्थेतून जवळपास ४२२ कोटी रुपयांच उत्पन्न निर्माण केलय. तसंच ते राहत असलेल्या कृष्णा बंगल्याची किंमत देखील २०० कोटी इतकी आहे. .'सोनवणे वहिनी तर एक नंबर निघाल्या' रुचिताच्या Power Key करणच्या ताब्यात, हात जोडले एकलं नाही शेवटी तिने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.