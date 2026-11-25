मिस युनिव्हर्स २०२६ चा मुकुट प्वेर्तो रिकोच्या जेनिफर बॅरेटोने जिंकला आहे. यंदाची स्पर्धा अनेक कारणांनी खास ठरली. जेनिफरने विजेतेपद मिळवत इतिहास रचला आहे. कारण मिस युनिव्हर्सचा मुकुट जिंकणारी ती पहिली आई ठरली आहे. तिच्या विजयामुळे प्वेर्तो रिकोला सहाव्यांदा हा किताब मिळाला आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी प्वेर्तो रिकोची राजधानी सॅन हुआन येथे स्पर्धेची अंतिम फेरी पार पडली. ही स्पर्धेची ७५ वी आवृत्ती होती. जगभरातील ११६ स्पर्धकांनी यात भाग घेतला होता. मेक्सिकोची फातिमा बॉश हिच्याकडून जेनिफरने विजेतेपदाचा मुकुट स्वीकारला..कोण आहे जेनिफर बॅरेटो?जेनिफर बॅरेटो ही २७ वर्षांची असून ती विवाहित आहे. तिला पेनेलोप नावाची सात वर्षांची मुलगी आहे. विशेष म्हणजे मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकणारी ती पहिली आई ठरली आहे. तिने मानसशास्त्र विषयात पदवी घेतली आहे. याशिवाय मानसशास्त्र आणि क्लिनिकल सोशल वर्क या विषयांत दोन पदव्युत्तर पदव्या मिळवल्या आहेत..आज महाराष्ट्राच्या मनावर करतेय राज पण कॉलेजमध्ये कुणीही देत नव्हतं भाव; आता म्हणते- आता त्यांना पश्चाताप होत असेल की.. .अमेरिकेच्या संरक्षण विभागात करते कामजेनिफर ही सामाजिक कामही करते. ती अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या आर्मी विभागात प्रिव्हेन्शन स्पेशालिस्ट म्हणून कार्यरत आहे. लोकांना चुकीच्या वागणुकीपासून दूर ठेवणं आणि समाजात चांगले बदल घडवणं हा तिच्या कामाचा भाग आहे. तिला मुलांची सुरक्षा आणि घरगुती हिंसाचार रोखण्याच्या क्षेत्रातही कामाचा अनुभव आहे. याशिवाय ती प्वेर्तो रिकोच्या पीडियाट्रिक डायबिटीज असोसिएशनसोबत स्वयंसेवक म्हणून काम करते. मधुमेह असलेल्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचं काम ती करते..पहिल्याच स्पर्धेत मिळवलं मोठं यशजेनिफरने यापूर्वी कोणत्याही सौंदर्य स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता. तरीही तिने पहिल्याच प्रयत्नात मोठं यश मिळवलं. जून २०२६ मध्ये तिने मिस युनिव्हर्स प्वेर्तो रिकोचा किताब जिंकला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचं प्रतिनिधित्व केलं. अंतिम फेरीतील प्रश्नोत्तराच्या भागात तिने चांगल्या नेतृत्वाचं महत्त्व सांगितलं. नेत्यांनी लोकांचं म्हणणं ऐकायला हवं आणि समाजासाठी काम करायला हवं असं मत तिने मांडलं..भारताची काजियाभारताची काजिया लिझ मेजो हिनेही स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. ती टॉप ३० पर्यंत पोहोचली. मात्र टॉप १२ मध्ये तिला स्थान मिळवता आलं नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.