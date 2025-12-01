Premier

जितेंद्र जोशी 'मॅजिक' करणार! चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर समोर, 'आई कुठे काय करते' मालिकेशी आहे संबंध

MAGIC MOVIE FIRST POSTER RELEASE: रवींद्र विजया करमरकर दिग्दर्शित सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपट "मॅजिक" लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
आजवर अनेक भूमिकांतून आपल्या अभिनयाची जादू दाखवल्यानंतर आता अभिनेता जितेंद्र जोशी नव्या वर्षात 'मॅजिक' करणार आहे. मॅजिक या सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपटात जितेंद्र जोशी एन्काऊंटर स्पेशलिस्टच्या भूमिकेत असून, १ जानेवारीला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले आहे.

