‘जोडीचा मामला’चा अनोखा प्रयोग; अवधूत गुप्तेंकडून नाटकाच्या टीमचे कौतुक

Jodicha Mamla Natak Music Launch : जोडीचा मामला या नाटकाचं म्युझिक लाँच पार पडलं. पहिल्यांदाच मराठी सिनेविश्वात असा आगळावेगळा प्रयोग करण्यात आला. जाणून घेऊया या नाटकाविषयी.
Entertainment News : मराठी रंगभूमीच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या नाटकातील गाण्यांचे स्वतंत्रपणे म्युझिक लाँच करण्याचा मान मिळवणाऱ्या ‘जोडीचा मामला’ या नाटकाचा भव्य म्युझिक लाँच सोहळा नुकताच उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. या सोहळ्याला प्रसिद्ध गायक-संगीतकार अवधूत गुप्ते, अभिनेते योगेश सोहोनी, एकविरा म्युझिकच्या चेअरमन-डायरेक्टर गिरीजा गुप्ते, यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

