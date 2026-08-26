मोठा अनर्थ टळला... जुई गडकरीच्या विमानात बिघाड? कॅप्टनने वाचवलं, अभिनेत्रीच्या पोस्टने चाहते चिंतेत

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री जुई गडकरी कायम सोशल मीडियावर चर्चेत असते. कधी मालिकेमुळे तर कधी वैयक्तिक आयुष्यामुळे ती चाहत्यांच्या चर्चेचा भाग असते. तीदेखील सोशल मीडियावर सक्रीय असते. इंस्टाग्रामवर अनेक फोटो आणि व्हिडिओ ती शेअर करताना दिसते. मात्र आता तिने शेअर केलेल्या एका पोस्टने चाहत्यांची चिंता वाढवलीये. तिने एक स्टोरी पोस्ट करत तिचा विमान अपघात होता होता बचावला असं लिहिलंय. .जुईने 'ठरलं तर मग' मधून सायली बनून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. ती घराघरात लोकप्रिय आहे. त्यामुळे अभिनेत्री म्हणून ती ठिकठिकाणी कार्यक्रमांना हजेरी लावत असते. आताही अशाच एका कार्यक्रमाला जाताना तिने ही स्टोरी शेअर केलीये. तिने स्टोरी शेअर करत लिहिलं, 'सुटका झाली... मोठा अनर्थ टळला... कॅप्टन देव आहे! वैमानिकांबद्दल आदर ...' तिच्या या पोस्टमुळे तिच्या विमानाला अपघात होणार होता मात्र वैमानिकामुळे ते सगळे बचावलेत असा अंदाज प्रेक्षक लावत आहेत. मात्र चाहते अजूनही तिच्यासाठी चिंतेत आहेत. .यापूर्वी जुईने ती फ्लाईटने अमरावतीला जात असल्याची स्टोरी शेअर केली होती. त्या स्टोरीमध्ये एअरपोर्ट व्ह्यू सोबत जुई नाश्ता करताना दिसली होती. दुसऱ्या स्टोरीमध्ये तिने स्टार प्रवाह वरील इतर मालिकांच्या नायिकांसोबत फोटो पोस्ट केला होता. या फोटोत जुई सोबत अभिनेत्री एतेशा संझगिरी आणि माधवी निमकर दिसत होती. याचा अर्थ त्या तिघीही सोबतच होत्या. विमानात तांत्रिक बिगड झाल्यामुळे काहीतरी अनर्थ घडणार होता मात्र तो थोडक्यात टळला. त्यामुळे या तिघींचे चाहते आता चिंते व्यक्त करत आहेत. .TOXIC REVIEW: यशचा ‘टॉक्सिक’ पाहावा की नाही? चित्रपट पाहायला जाण्यापूर्वी वाचा ट्विटर रिव्ह्यू; नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.