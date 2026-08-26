Premier

मोठा अनर्थ टळला... जुई गडकरीच्या विमानात बिघाड? कॅप्टनने वाचवलं, अभिनेत्रीच्या पोस्टने चाहते चिंतेत

JUI GADKARI FLIGHT ACCIDENT:लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरी सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय बनलीये. तिच्या विमानाचा अपघात होता होता राहिलाय.
jui gadkari

jui gadkari

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री जुई गडकरी कायम सोशल मीडियावर चर्चेत असते. कधी मालिकेमुळे तर कधी वैयक्तिक आयुष्यामुळे ती चाहत्यांच्या चर्चेचा भाग असते. तीदेखील सोशल मीडियावर सक्रीय असते. इंस्टाग्रामवर अनेक फोटो आणि व्हिडिओ ती शेअर करताना दिसते. मात्र आता तिने शेअर केलेल्या एका पोस्टने चाहत्यांची चिंता वाढवलीये. तिने एक स्टोरी पोस्ट करत तिचा विमान अपघात होता होता बचावला असं लिहिलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
jui gadkari
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Tharla Tar Mag
Marathi News Esakal
www.esakal.com