रील आणि रिअल! वाढदिवसाला जुई गडकरी चाहत्यांना देणार खास सरप्राइज; एका नव्या गोष्टीची करणार सुरुवात

'स्टार प्रवाहची स्टार नायिका असलेली लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरी हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलंय. तिने 'पुढचं पाऊल' मालिकेतून स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. आता ती सायली बनून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. आता सायलीची खरी ओळख सगळ्यांसमोर आलीये. तीच खरी तन्वी असल्याचं सगळ्यांना समजलंय. मात्र आता मालिकेत हीच ओळख तिला कायमस्वरूपी मिळणार आहे. सोबतच तिच्या खऱ्या खऱ्या आयुष्यातदेखील अशीच एक खास गोष्ट होणार आहे. महत्वाचं म्हणजे या दोन्ही गोष्टी जुईच्या वाढदिवशी घडणार आहेत. .उद्या म्हणजेच ८ जुलै रोजी जुईचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने जुई तिचा पहिलावहिला ब्लॉग शेअर करणार आहे. याबद्दल जुईने एक व्हिडिओ शेअर करत सांगितलंय. ती म्हणाली, 'आज व्हिडीओ बनवण्याचं कारण खूपच खास आहे. उद्या माझा वाढदिवस आहे आणि उद्याच्या दिवशी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडतील. एक माझ्या Reel लाइफमधली आहे आणि दुसरी माझ्या Real आयुष्यातली…! उद्या मी माझ्या युट्यूब चॅनेलवर माझा पहिला Vlog शेअर करणार आहे. मी ‘श्री खाटू श्याम जी’ यांच्या दर्शनासाठी गेले होते…याचा हा Vlog असेल. सकाळी १० वाजता तुम्हाला हा व्हिडीओ पाहता येईल.'.ती पुढे म्हणाली, 'दुसरी गोष्ट म्हणजे, सायलीला आता समजलं आहे की, तिच खरी तन्वी आहे आणि हा एपिसोड सुद्धा उद्याच प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी हे डबल सेलिब्रेशन असणार आहे. त्यामुळे प्लीज सर्वांना विनंती आहे की, तुम्ही उद्याचा एपिसोड मिस करू नका…आणि माझा Vlog सुद्धा नक्की बघा.' अशा प्रकारे सायलीने म्हणजेच जुईने प्रेक्षकांना डबल सरप्राइज दिलं आहे. .मालिकेतील विशेष प्रसंगाविषयी सांगताना अभिनेत्री जुई गडकरी म्हणाली, “सायलीचं तन्वी असणं हा केवळ कथानकातील ट्विस्ट नाही, तर तिच्या संपूर्ण प्रवासाचं सार आहे. हा प्रसंग इतक्या सुंदर पद्धतीने साकारला आहे की शूटिंग करतानाही अनेकदा डोळे पाणावले. प्रेक्षक सायलीवर मनापासून प्रेम करतात. सायली आजारी पडली की तिच्यासाठी देवाकडे प्रार्थना करतात. हे पाहून कायम भारावून जायला होतं. एका कलाकारासाठी यापेक्षा मोठं बक्षीस असूच शकत नाही. हा क्षण प्रेक्षकांनाही तितकाच भावेल, याची मला खात्री आहे.'.आजपासून तू तुझं बघ... लॉकडाउनमधली भांडणं आणि सिद्धार्थचा तो निर्णय; तृप्तीने सांगितलं नेमकं काय घडलेलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.