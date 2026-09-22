लाज वाटत नाही?... जुई गडकरीचा डीपफेक VIDEO व्हायरल; सुपरस्टार मराठी कपलच्या मुलासोबत जोडलं नातं, कोण आहे तो?

सध्या सगळीकडे एआयचा बोलबाला दिसतोय. एआय सगळ्यांच्या नोकऱ्या खाणार, तो काहीही करू शकतो असं म्हणताना एआयचा वापर कमी आणि गैरवापर जास्त होताना दिसतो. एआयचा वापर करून अनेक कलाकारांचे चुकीचे आणि आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवण्यात येतात. असाच व्हिडिओ छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरी हिचा बनवण्यात आलाय. महत्वाचं म्हणजे जुईने स्वतः तो व्हिडिओ पाहून तो बनवणाऱ्याला शेलक्या शब्दात सुनावलं आहे. आजच्या आज हा व्हिडिओ डिलीट करायला सांगून तिने तिने कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना दिलीये. असं काय आहे या व्हिडिओमध्ये? .जुई गडकरी सध्या 'ठरलं तर मग' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. तिच्या या भूमिकेचं कौतुक होतंय. मात्र दुसरीकडे जुईसोबत गैरप्रकार सुरू आहे. जुईचा डिपफेक फोटोंसह एक व्हिडीओ युट्यूबवर पब्लिश करण्यात आला आहे. तिचा फोटो एका सुपरस्टार कपलच्या मुलासोबत जोडण्यात आलाय. यात तिचा साखरपुडादेखील झालाय असं सांगण्यात आलंय. जुईने तिच्या इंस्टाग्रामवर त्या व्हिडिओचा एक फोटो शेअर केलाय. यात ती संतापून म्हणते, 'तू जो कोणी आहेस. कृपया एखादी नोकरी कर. असले फालतू व्हिडीओ लाईक आणि व्ह्यूजसाठी बनवायला लाज पण वाटत नाही का?'.तिने पुढे लिहिलं, 'तुम्हाला धड AI पण करता येत नाहीय... अशुद्ध भाषा, सगळंच अशुद्ध. हा व्हिडीओ आजच्या आज डिलिट नाही झाला, तर लवकरच कोर्टात भेटूयात...' असं जुईने लिहिलंय. महत्वाचं म्हणजे जुईचा फोटो लोकप्रिय अभिनेते अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांच्या मुलासोबत जोडण्यात आलाय. मात्र खऱ्या आयुष्यात त्यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाहीये. .फुलांची आरास अन् गणपतीचं गोंडस रूप! पुण्यात या ठिकाणी आहे नाना पाटेकरांचा गणपती; राहुल देशपांडेंनी शेअर केला फोटो .फुलांची आरास अन् गणपतीचं गोंडस रूप! पुण्यात या ठिकाणी आहे नाना पाटेकरांचा गणपती; राहुल देशपांडेंनी शेअर केला फोटो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.