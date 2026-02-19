'38 मध्ये नवऱ्याची भेट, 39 मध्ये लग्न आणि..' जुई गडकरीला कसं हवय वैवाहिक आयुष्य? पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

JUI GADKARI RESHARES EMOTIONAL POST ON MARRIAGE TIMELINE: मराठी टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री जुई गडकरी 'ठरलं तर मग' मालिकेतून घराघरात पोहचली आहे. तिचं सायलीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. महिलांमध्ये सायलीची क्रेझ सगळ्यात जास्त पहायला मिळते. सोशल मीडियावर सुद्धा जुईला अनेक जण फॉलो करताना पहायला मिळतात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जुई नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. अशातच आता जुईनं एक पोस्ट रिशेअर केलीय. त्या पोस्टमध्ये मुलगा कसा हवा, आयुष्य कसं हवं याबाबत तिने सांगितलंय. सध्या सोशल मीडियावर जुईच्या पोस्टची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .जुईने रिशेअर केलेल्या पोस्टमध्ये वैवाहिक आयुष्य कसं हवं हे सुचवण्यात आलय. या पोस्टमधील ३७ मध्ये सिंगल, ३८ मध्ये नवऱ्याची भेट, ३९ मध्ये लग्न आणि चाळीसाव्या वर्षी प्रेग्नेन्सी असं लिहिण्यात आलंय. .या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये मनातील गोष्टी शेअर करण्यात आल्यात. 'किम कुक कोचिंग' या युजरच्या अकाऊंटवरुन ही पोस्ट शेअर करण्यात आलीय. त्या पोस्टवर अनेक इमेजेस पहायला मिळताय. त्यातील दुसऱ्या इमेजमध्ये लिहलंय की, 'मी तिशीची होते तेव्हा एकटी व्हॅलेंटाईन साजरा करायचे. एकटी रडायचे. मला एक पत्नी आणि आई व्हायचं होतं पण ते होऊ शकत नव्हतं. जेव्हा मी हे शेअर करातेय तेव्हा मला माहित होतं की, कुठेतरी हे घडत आहे. कारण जगात दोन प्रकारच्या महिला असतात. एक जी बघते आणि स्क्रोल करते. कारण देवाचं तिच्यावर जास्त प्रेम असतं.' .जुईने ती पोस्ट स्वत:शी रिलेट करत शेअर केलीय. त्या पोस्टमध्ये पुढे लिहलं होतं की, 'वयाच्या 38 व्या वर्षी सुद्धा हे घडू शकतं ना? यासाठी देव आणि वेळेवर विश्वास ठेवणं या गोष्टी शिकणं महत्त्वाचं आहे.' दरम्यान जुईनं ही पोस्ट शेअर करत 'Much needed' असं लिहलं आहे. तिच्या या पोस्टनं सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. .'जेलमध्ये स्मोकिंग झोन बनवला पाहिजे...' तिहार तरुंगातून बाहेर येताच राजपाल यादवची दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.