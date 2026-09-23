'काही वाईट असेल ते माझ्याबाबत होऊ दे' बहिणीच्या प्रीमॅच्युअर बाळासाठी जुईची खाटूश्यामबाबांकडे प्रार्थना, अनुभव सांगत म्हणाली...

JUI GADKARI SHARES KHATU SHYAM BABA DARSHAN EXPERIENCE: 'ठरलं तर मग' मालिकेतील अभिनेत्री जुई गडकरी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिचं सायलीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. जुईला अभिनयासोबत धार्मिक गोष्टींची सुद्धा आवड आहे. अध्यात्मिक श्रद्धेमुळे ती चर्चेत राहते. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत तिने खाटूश्यामबाबांच्या दर्शनाचा अनुभव सांगितला. तसंच यावेळी तिने तिच्या आयुष्यातील एक प्रसंग शेअर केला. खाटुश्यामबाबाचं बोलावणं आलं आणि कठीण काळातून मार्ग निघाला असं तिने सांगितलं. तिला त्यांचे काही संकेत सुद्धा दिसल्याचं ती म्हणाली. .नुकतीच जुई गकरीनं अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की,'खाटूश्यामला जाण्यामागे माझं कारण खूप वैयक्तिक होतं. माझ्या बहिणीचं प्रीमॅच्युअर बाळ असल्यानं परिस्थिती फार गंभीर होती. त्याच परिस्थितीत दुसऱ्या दिवशी मी खाटूश्यामला जाणार होते. मी तिथं जाऊन त्यांना माझ्या मनातलं सगळं सांगितलं. बहिणीच्या बाळासाठी प्रार्थना केली. 'एकवेळ माझ्यावर काय व्हायचं ते होऊ दे, पण बाळावर नको. त्याला लवकर बरं कर' अशी प्रार्थना केली..'जेव्हा मी खाटूश्यामला जाऊन आले त्यानंतर एखादा चमत्कार घडावा तसं घडलं. बाळाची प्रकृती हळू हळू सुधरू लागली. पुढच्या दहा दिवसात बाळ बरं होऊ लागलं. डॉक्टरांनी सुद्धा सुधारणा असल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे हा अनुभव माझ्यासाठी खूप खास होता' असं जुईनं सांगितलं. त्या काळातील कुटुंबातील तणाव आणि दर्शनानंतर बाळाची सुधारलेली प्रकृती कायम लक्षात राहण्यासाखरं असल्याचं तिने सांगितलं..बहिणीच्या बाळाच्या प्रकृतीबद्दल चिंता असताना तिने केलेली प्रार्थना आणि त्यानंतर बाळाच्या प्रकृतीत झालेली सुधारणा यामुळे हा प्रसंग तिच्या मनात कायमचा कोरला गेला आहे. या अनुभवातून जुईने तिची श्रद्धा आणि कुटुंबाबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान, जुई गडकरी सध्या ‘ठरलं तर मग’ या मालिकेत सायलीच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेतील तिच्या भूमिकेला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळत आहे. तिच्या या वैयक्तिक अनुभवामुळे चाहतेही तिच्या भावना समजून घेत आहेत..गोविंदा कोमल रानीसोबत लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला, नेटकरी चिडले! 'सुनीताजींना आणायला हवं होतं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.