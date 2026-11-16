'ठरलं तर मग' बंद करा आता म्हणणाऱ्याला जुई गडकरीनेच दिलं थेट उत्तर! म्हणाली, 'तुम्हाला आवडत नसेल तर...'

'ठरलं तर मग' मालिका प्रेक्षकांची आवडती आहे. गेले अनेक वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. मात्र गेले काही महिने या मालिकेचा ट्रॅक प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडत नाहीये. डिसेंबर २०२२ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली ही मालिका वेगवेगळी वळणं घेत आलीये. आता शेवटी संपेल असं वाटत असतानाच मालिकेत नवीन ट्विस्ट आलाय. मालिकेत सायलीचे ओळख समजल्यानंतर आता तिला आणि प्रियाला बाळ झालं आहे. प्रिया त्यांच्या बाळाची अदलाबदली करते मात्र सायली दोन्ही बाळांना घेऊन घरी येते. मात्र हे कथानक पाहून आता प्रेक्षक कंटाळले आहेत. एका प्रेक्षकाने जुई गडकरीला ही मालिका बंद करण्याचा सल्ला दिला. त्यावर आता जुईनेच उत्तर दिलंय..जुईने नुकतंच इंस्टाग्रामवर आस्क मी एनिथिंग हे सेशन घेतलं. यात तिला एका नेटकऱ्याने मालिका बंद करण्याचा सल्ला दिला. त्यावर जुईने त्यांची बाजूही मांडली आहे. ‘आस्क मी सेशन’मध्ये हा नेटकरी जुईला म्हणाला, 'Sorry To Say, पण आता मालिका बंद करा. विनाकारण ही मालिका आता स्ट्रेच होतेय.' त्यावर उत्तर देताना जुई म्हणाली, 'हे असं बोलणं फार सोपं आहे. पण, एक मालिका जेव्हा सुरू असते, तेव्हा जवळपास १०० तंत्रज्ञांचे संसार चालतात. अनेक कलाकारांची घर चालतात…प्रेक्षक म्हणून तुम्हाला आवडत नसेल तर नका बघू. तुमच्याकडे पर्याय आहे आणि तुमचा निर्णय आम्ही सुद्धा स्वीकारू. पण, एक प्रोजेक्ट बंद झाला तर एवढ्या लोकांची कमाई थांबते हो! हा विचार करा..आणखी एका नेटकऱ्याने तिला मालिका संपतेय का असंही विचारलं. मात्र जुईने त्यांना नकार दिला. मालिका बंद होत नाहीये असं जुई म्हणालीये .खुलता कळी खुलेना' नंतर मालिकांपासून दूर का होती मयुरी देशमुख? आता सांगितलं कारण, म्हणाली- त्या मालिकेनंतर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.