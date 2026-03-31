'माझ्या भावाने मला 'घंटागाडी'....' ठरलं तर मग मालिकेतील जुई गडकरीला घरी काय नावाने हाक मारतात? अभिनेत्री म्हणाली...

JUI GADKARI'S NICKNAMES GO VIRAL: अभिनेत्री जुई गडकरी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ठरलं मग मालिकीतील तिची सायलीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. सध्या तिची मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. गेली साडेतीन वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. ठरलं तर मग मालिकेपूर्वी जुईने 'पुढचं पाऊल' या मालिकेत काम केलं होतं. तिने अनेक भूमिका साकारल्या. परंतु ठरलं तर मग मालिकेतील तिचं सायलीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं. .गेल्या अनेक वर्षांपासून जुई गडकरी प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. तिने साकारलेल्या अनेक भुमिकेवरुन तिला ओळखलं जातं. सायली, कल्याणी, जुई अशा अनेक नावाने चाहते जुईला ओळखतात. परंतु जुईचं टोपण नाव तुम्हाला माहितीय का? तिला घरी कोणत्या नावाने हाक मारतात? याबाबत जुई काही महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं..तारांगणला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना जुई गडकरी म्हणाली, 'मला घरामध्ये सगळे जुया म्हणतात. माझ्या मैत्रिणी सुद्धा मला त्याच नावाने हाक मारतात. माझा भाऊ मला 'घंटागाडी' म्हणतो. तर आई मनू नावाने हाक मारते. माझ्या गायनाच्या शिक्षिका झुमा, जुडा म्हणत राहतात. मी सतत साफसफाई करत राहते म्हणून भावाने त्याच्या फोनमध्ये माझं नाव घंटागाडी म्हणून सेव्ह केलय.'.दरम्यान जुईबद्दल बोलायचं झालं तर तिने 'ठरल तर मग' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय. सायलीला स्टार प्रवाह पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट सून म्हणून सुद्धा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. चाहत्यांमध्ये जुई गडकरीची मोठी क्रेज आहे.