'आजूबाजूला विचित्र गोष्टी सुरू होत्या...' थायलंडमध्ये मध्यरात्री हरवलेल्या जुई गडकरींनी सांगितला अंगावर काटा आणणारा अनुभव

JUI GADKARI OPENS UP ABOUT HER SOLO TRAVEL EXPERIENCE: अनेकांना सोलो ट्रिप करण्याची आवड असते. अनेक मुली एकट्या सोलो ट्रिपला जात असतात. कधी कधी मुली एकट्याने परदेशी प्रवास सुद्धा करत असतात. अनेक वेळा सेलिब्रिटी सुद्धा त्यांच्या सोलो ट्रीपचे अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. असातच आता ठरलं तर मग मालिकेतील सायली म्हणजेच जुई गडकरीनं तिच्या सोलो ट्रीपचा अनुभव शेअर केलाय. .जुई मुलाखतीत बोलताना म्हणाली की, 'मी थायलंडला एकटी गेली असताना तिथं माझ्यासोबत एक ग्रुप होता. परंतु रात्री अडीच वाजता मी त्यांच्यापासून वेगळे झाले आणि हरवले. परंतु ती जागा सुरक्षित नव्हती. तिथं खूप विचित्र गोष्टी सुरु होत्या, त्यामुळे मला भीती वाटत होती. पण मला एक सवय होती. मी जिथे कुठेही जाते तिथले फोटो काढते. कारण जर रस्ता चुकलेच तर मला मदत होईल. त्यावेळी सुद्धा मी तसंच केलं होतं. माझ्या फोनच्या मदतीनं मी रस्ता शोधत पुन्हा हॉटेलवर पोहोचले.'.'रात्री अडीच वाजता मी रस्त्यावर फिरत होते. जवळपास तीन वाजेपर्यंत मी हॉटेल शोधत पोहचले. त्या ग्रुपमधील लोकांना सुद्धा काळजी वाटत होती, अरे ही एकटी मुलगी कुठे गेली. पण शेवटी मी वेवस्थित हॉटेलवर पोहचले. परंतु मला त्यावेळी जाणवलं की, कोणताही मार्ग शांतपणे शोधला तर तो सापडतो.' असं ती म्हणाली. . 'मला त्या अदृश्य हातांची आठवण येतेय' किमोथेरिपी झाल्यानंतर मेधा मांजरेकरांची भावुक पोस्ट, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.