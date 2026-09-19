पदराने अचानक पेट घेतला, केसांपर्यंत आग गेली! जुई गडकरीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग, म्हणाली...'पाठीला जोरात चटका बसला अन्...'

JUI GADKARI FIRE INCIDENT DURING SAYALI ARJUN PROMO SHOOT: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरी सध्या ठरलं तर मग मालिकेमुळे चर्चेत आहेत. मालिकेतील तिच पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. तिची सायलीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. आता मालिकेत वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अर्जुनवर हल्ला झाल्यामुळे त्याला चालता येत नसतं. त्यामुळे त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी सायली पदरला पेट लावते. हे पाहताच अर्जुन स्वत:च्या पायावर उभा राहतो. .परंतु हा सीन शुट करताना सायली म्हणजेच जुई गडकरीसोबत एक विचित्र प्रसंग घडला. साडीच्या पदराने अचानक पेट घेतला आणि बघता बघता तिचे केस सुद्धा जळू लागले. बाजुच्या टीमला हे कळताच त्यांनी तात्काळ आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु यात तिच्या पाठीला चटका बसला. तसंच काही प्रमाणात केस सुद्धा जळाले. हाच अनुभव तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलाय. .जुई गडकरीने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये ‘ठरलं तर मग!’च्या लेटेस्ट प्रोमोच्या शूटिंगदरम्यान घडलेल्या प्रसंगाची माहिती दिली. शूटिंगदरम्यान पदराने अचानक पटकन पेट घेतला आणि आग केसांपर्यंत पोहोचली. या प्रसंगात तिच्या केसांना लावलेल्या व्हॉल्युमायझरचे केस जळाले, शिवाय तिचे स्वतःचे केसही जळाल्याचं तिने सांगितलं. या अनुभवामुळे शूटिंगदरम्यानचा तो क्षण किती कठीण होता, याची कल्पना तिने दिली. .पोस्टमध्ये तिने ‘देवाची कृपा’ असं म्हणत थोडक्यात सगळं टळल्याचं नमूद केलं. आगीची भीती वाटत असतानाही शूटिंगसाठी उभं राहावं लागणं आणि अचानक पदराने पेट घेतल्यानंतर आग केसांपर्यंत पोहोचणं, हा तिच्यासाठी नक्कीच धडकी भरवणारा अनुभव होता. असं तिने म्हटलय. परंतु तिच्या पोस्टवर अनेक चाहत्यांनी कमेंट करत काळजी व्यक्त केलीय. . दरम्यान जुई गडकरीने तिची पोस्ट डिलीट केली आहे. परंतु सोशल मीडियावर तिच्या पोस्टची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .Marathi News Updates : राज्यासह देशात आज कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....Pune Bengaluru Highway Incident: युवकाला तीन किलोमीटर फरफटत नेले; लिंब खिंडीजवळ वाहतूक ठप्प; महामार्गावर भरधाव कारचालकाचा थरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.