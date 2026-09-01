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रात्री झोपली आणि सकाळी उठलीच नाही जुई गडकरी; नेमकं काय झालेलं? म्हणाली- कदाचित देव मला सांगत होता की...

JUI GADKARI SHOCKING REVELATION: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री जुई गडकरी हिने एका मुलाखतीत त्या दिवसाबद्दल सांगितलंय जेव्हा ती रात्री झोपली मात्र सकाळी उठलीच नव्हती.
JUI GADKARI

JUI GADKARI

ESAKAL

Payal Naik
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मराठमोळी अभिनेत्री जी गडकरी हीने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र तिचं वैयक्तिक आयुष्य प्रचंड चढउतारांनी भरलेलं होतं. जुईने अनेक कठीण प्रसंगांचा सामना केलाय. आज जुई 'ठरलं तर मग' मधून सायली बनून घराघरात पोहोचली असली तरी तिला काही वर्षांपूर्वी आरोग्याविषयी फार मोठी समस्या निर्माण झाली होती. आजारपणामुळे तिने मनोरंजनसृष्टीतून सुद्धा ब्रेक घेतला होता. एकेदिवशी जुई रात्री झोपली ती सकाळी उठलीच नाही. आता अभिजात मराठी ओटीटी' दिलेल्या मुलाखतीत जुईने त्या दिवशी काय घडलं याबद्दल सांगितलं आहे.

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