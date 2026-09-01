रात्री झोपली आणि सकाळी उठलीच नाही जुई गडकरी; नेमकं काय झालेलं? म्हणाली- कदाचित देव मला सांगत होता की...

मराठमोळी अभिनेत्री जी गडकरी हीने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र तिचं वैयक्तिक आयुष्य प्रचंड चढउतारांनी भरलेलं होतं. जुईने अनेक कठीण प्रसंगांचा सामना केलाय. आज जुई 'ठरलं तर मग' मधून सायली बनून घराघरात पोहोचली असली तरी तिला काही वर्षांपूर्वी आरोग्याविषयी फार मोठी समस्या निर्माण झाली होती. आजारपणामुळे तिने मनोरंजनसृष्टीतून सुद्धा ब्रेक घेतला होता. एकेदिवशी जुई रात्री झोपली ती सकाळी उठलीच नाही. आता अभिजात मराठी ओटीटी' दिलेल्या मुलाखतीत जुईने त्या दिवशी काय घडलं याबद्दल सांगितलं आहे..मुलाखतीत बोलताना जुई म्हणाली, '२० फेब्रुवारी २०२० मधील ही गोष्ट…मी आदल्यादिवशी रात्री जी झोपले ती दुसऱ्यादिवशी सकाळी उठलेच नाही. मला जाग आली तेव्हा मी एका हॉस्पिटलच्या ICU मध्ये होते. आई तेव्हा माझ्या बाजूला बसलेली होती. तेव्हा मी आठ ते दहा तासांसाठी…म्हणजे ती अशी परिस्थिती होती की, मी कोमा स्टेटमध्ये होते. मला तेवढ्या तासांमध्ये काय घडलंय हे आठवतच नाहीये. हे सगळं अचानक झालं होतं.'.जुई म्हणाली, “मी RA Positive ( Rheumatoid Arthritis ) आहे. त्यामुळे तेव्हा माझ्या पिट्यूटरी ग्रंथींमध्ये (पिट्यूटरीमध्ये प्रोलॅक्टिन ट्यूमर) ट्युमर सुद्धा होता. मला त्यादरम्यान Vertigo चे अटॅक सुद्धा यायचे. एकंदर माझ्या आयुष्यात बऱ्याच गोष्टी सुरू होत्या. त्यामुळे कोमा स्टेट परिस्थिती नेमकी कशामुळे उद्भवली हे कोणाला आजतागायत माहिती नाहीये. कदाचित देव मला सांगत होता की, तू या सगळ्यावर, स्वत:बद्दल पुन्हा एकदा विचार कर. त्यामुळे आता जे आयुष्य सुरूये ही मी माझी सेकंड इनिंग मानते. या सेकंड इनिंगमध्ये मी मनापासून जगतेय. बरं २० फेब्रुवारीला माझी आई घरी एकटीच होती. तिला समजतच नव्हतं नेमकं काय घडलं…माझ्या शेजारचे काही लोक आले, त्यांनी मला चादरीत घेऊन खाली नेलं आणि तिथून मग रुग्णवाहिकेतून मला नेण्यात आलं होतं.' .जुई पुढे म्हणाली, 'आज सगळं नीट आहे…पण, आयुष्यात तो एक क्षण होता, तेव्हा देवाने मला परत एकदा दाखवून दिलं की, तो माझ्याबरोबर आहे. त्यामुळे माझा देवावरचा विश्वास अजून वाढला. रडणं, त्रास होणं…किंवा माझ्याच बाबतीत असं का घडलंय या परिस्थितीतून मी केव्हाच बाहेर पडलेय. आता असं वाटतं, हे इतकं सुंदर आयुष्य आहे, कदाचित हे असं आयुष्य इतरांकडे नसेल. टचवूड म्हणून मी नेहमी म्हणते, देवाची कृपा नेहमी माझ्यावर आहे. I Am God’s Child! आता रोज मी देवाची पूजा करते, त्याच्यासमोर उभी राहून फक्त त्याला थँक्यू म्हणते. मी त्याच्याकडे काही मागत नाहीये…मी फक्त देवाला थँक्यू म्हणते. कारण, ग्रेटफुल असणंही महत्त्वाचं आहे.'.ट्विंकल खन्नावर मुंढे इफेक्ट! तुकाराम मुंढेंनी हॉटेल चेक केलंय का…? आधी प्रश्न विचारला मग पनीर मागवलं, पुढे... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.