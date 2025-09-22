जुई गडकरीचं नवीन पाऊल; ठरलं तर मग' मधून घेणार ब्रेक? सुरू केलं नवं काम, फोटो शेअर करत म्हणाली- लवकरच...

'ठरलं तर मग' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री जुई गडकरी प्रेक्षकांची आवडती आहे. तिने 'पुढचं पाऊल' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. तिच्या सध्या सालस चेहऱ्यावर आणि गोड हसण्यावर प्रेक्षक फिदा आहेत. आता ठरलं तर मग' मालिकेतून ती घराघरात लोकप्रिय झाली. ती सध्या मालिकेत सायलीच्या भूमिकेत दिसतेय. मात्र आज नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी जुईने चाहत्यांसोबत एक आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. आज शारदीय नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी जुईने तिच्या आयुष्यातल्या नव्या कामाची सुरुवात केलीये. .जुई यापूर्वी अनेक मालिकांमधून मुख्य अभिनेत्री म्हणून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. तिचा अभिनय तर प्रेक्षकांचा आवडता आहेच. मात्र आता ती एका वेगळ्या रूपात प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आता जुई ‘लेखिका’ म्हणून पदार्पण करण्यास सज्ज झाली आहे. ‘कॉकटेल स्टुडिओज’च्या एका नव्या वेबसीरिजची लेखिका म्हणून जुईने जबाबदारी सांभाळली आहे. आज घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर या वेब सीरिजची घोषणा करण्यात आली आहे. याचा एक फोटो शेअर करत तिने ही मोठी बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केलीये. एक फोटो शेअर करत तिने लिहिलं, '“लवकरच… लेखिका म्हणून एक नवीन सुरुवात”. या सीरिजचा नुकताच मुहूर्त पार पडला. त्यासाठीदेखील तिने आभार मानले आहेत. .जुईने लिहिलेल्या वेबसीरीजचं नाव आहे'अनसॉल्व्ह'. लेखिका म्हणून नवीन सुरुवात करणाऱ्या जुई गडकरीला नेटकऱ्यांनी खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. आता ही वेबसीरिज केव्हा प्रदर्शित होणार याची माहिती लवकरच ती सोशल मीडियावर शेअर करेल. तर दुसरीकडे जुई 'ठरलं तर मग' मध्ये मुख्य भूमिका साकारतेय. मात्र या कामामुळे आता ती मालिकेतून ब्रेक घेणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र असं नसून ती अभिनयासोबतच तिचं हे नवीन काम सांभाळणार आहे. त्यामुळे ती सायली म्हणून मालिकेत दिसत राहणार आहे. .जुईच्या कामाबद्दल बोलायचं तर तिने ‘पुढचं पाऊल’, ‘वर्तुळ’, ‘श्रीमंत पेशवा बाजीराव मस्तानी’ अशा लोकप्रिय मालिकांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत..अरे हा तर 'होणार सून मी...' मधला डायलॉग... तेजश्रीच्या जुन्या मालिकेतलं वाक्य प्रेक्षकांनी ओळखलं, 'वीण दोघातली तुटेना'चा प्रोमो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.