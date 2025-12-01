जितकी सुंदर तितकीच निर्दयी! 8.5 IMDb रेटिंगवाली ती कोरियन सीरिज जी तुम्हाला चांगलं-वाईटमधला फरकही करू देत नाही

ही कहाणी आहे एका टॉप एक्ट्रेसची, जिने आपल्या सौंदर्याला आपलं सर्वात मोठं हत्यार बनवलं आहे. ती प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. तिच्या आजूबाजूचे लोक तिच्या वागणुकीचे आणि चांगल्या स्वभावाचे चाहते आहेत. परंतु १२ भागांच्या या सीरिजमध्ये एक असा ट्विस्ट येतो, जिथे तुमच्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या गोष्टींवरूनही तुमचा विश्वास उडून जातो. तुम्ही विश्वास ठेवू शकत नाही की कोणताही माणूस इतका वाईट असू शकतो. एक प्रेक्षक म्हणून तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारता की कोणी इतकं स्वार्थी (Narcissistic) कसं असू शकतं. कारण जगाला जी टॉप एक्ट्रेस आणि गोड बोलणारी व्यक्ती वाटते, तिच्यामागे एक भयानक चेहरा दडलेला आहे. जर तुम्ही कोरियन ड्रामा सिरीजचे शौकीन असाल, तर OTT वरची ही सायकॉलॉजिकल थ्रिलर वेब सिरीज तुम्हाला हादरवून सोडेल. या सिरीजला IMDb वर ८.५ इतकं जबरदस्त रेटिंग मिळालं आहे..कोणती आहे ही सीरिज?ही के-ड्रामा वेब सिरीज आहे 'डिअर X'. याची कथा चोई जा-वोन आणि वानजियुन यांनी मिळून लिहिली आहे, तर ली यूंग-बोक आणि पार्क सो-ह्यून यांनी दिग्दर्शन केलं आहे. मुख्य भूमिकेत किम यू-जंग, किम यंग-डे, किम डो-हून आणि ली यूल-यूम हे कलाकार आहेत. ही वेब सिरीज चित्रपटसृष्टीची चमक-धमक आणि सायकॉलॉजिकल ड्रामा (मानसिक थरार) यांचा मिलाप आहे. यात अहंकार, सूड आणि मानवी दुर्बळता यांसारख्या विषयांना इतक्या प्रभावीपणे दाखवलम आहे की काही काळानंतर सत्य आणि असत्य यांतील फरक अस्पष्ट होऊ लागतो..काय आहे सीरिजची रहस्यमय कथासिरीजची कथा बेक आह-जिन या टॉप अभिनेत्रीभोवती फिरते. दारिद्र्य आणि वाईट वागणुकीच्या वेदनादायक भूतकाळावर मात करून ती पुढे आलेली आहे. वेळेनुसार ती एक अशी स्त्री बनली आहे, जी आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते. तिने आपल्या सौंदर्य आणि ग्लॅमरला आपलं शस्त्र बनवलं आहे. आजूबाजूच्या लोकांना आपल्या तालावर नाचवणं तिच्यासाठी अगदी सामान्य गोष्ट आहे. या भूमिकेभोवती एक विचित्र संभ्रम आहे. कथा अशा प्रकारे सुरू होते की सर्व काही माहीत असूनही तुम्ही बेक आह-जिनचा तिरस्कार करू शकत नाही. ती एक गोंधळलेली आणि अत्यंत गुंतागुंतीची व्यक्ती वाटते. परंतु नंतर कथानक वेगळं वळण घेते आणि तुम्हाला बेक आह-जिनचं भयानक रूप दिसतं..बेक आह-जिन आपल्यासोबत वाईट करणाऱ्यांकडून सूड घेण्यास सुरुवात करते. हळूहळू ग्लॅमरचा डोस असलेली ही सिरीज सायकॉलॉजिकल थ्रिलर आणि डार्क ड्रामामध्ये बदलते. तिच्या चांगल्या स्वभावामागे लपलेला भयानक माणूस बाहेर पडतो. 'डिअर X' मध्ये, किम यू-जुंगने बेक आह-जिनची मुख्य भूमिका साकारली आहे. तिच्यासोबत जून सेओ (किम यंग-डे) आहे, जो लहानपणापासूनच अपराधीपणा आणि आघात (Trauma) यांच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. एकाच प्रकारच्या वेदनांमुळे तो आह-जिनचा सोबती बनतो..'डिअर X' कधी आणि कुठे पाहावी?या सायकॉलॉजिकल थ्रिलर के-ड्रामा 'डिअर X' चा प्रीमियर HBO Max वर झाला होता. भारतीय प्रेक्षकांसाठी याचे पहिले ४ भाग VIKI OTT प्लॅटफॉर्मवर ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाले होते. दर आठवड्याला याचे नवीन भाग रिलीज झाले आहेत आणि ४ डिसेंबर २०२५ रोजी याचा शेवटचा भाग देखील रिलीज होत आहे. तुम्ही Prime Video वर सबस्क्रिप्शन घेऊनही ही सिरीज पाहू शकता. .अखेर स्टार प्रवाहची लोकप्रिय मालिका घेणार निरोप; कलाकारांनी शेअर केल्या ‘Last Few’ च्या पोस्ट, नेटकरी म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.