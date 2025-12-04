Interview : प्रेमकथा आणि थ्रिलर यांचे मिश्रण म्हणजेच कैरी चित्रपट- शंतनू रोडे

Marathi Interview : ‘गोष्ट एका पैठणीची’ या चित्रपटामुळे राष्ट्रीय पुरस्कारासह अनेक पुरस्कार पटकाविणाऱ्या दिग्दर्शक शंतनू रोडे आता नव्या कथेसह पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ‘कैरी’ हा त्याचा नवा चित्रपट आता प्रदर्शित होत आहे. सुबोध भावे, सायली संजीव, सिद्धार्थ जाधव आणि शशांक केतकर अशी तगडी स्टारकास्ट या चित्रपटात आहे. या चित्रपटाचे कोकणातल्या निसर्गरम्य वातावरणात चित्रीकरण करण्यात आले आहे. .हा चित्रपट ९१ फिल्म्स स्टुडिओजच्या बॅनरखाली बनलेल्या या चित्रपटाच्या निर्मितीची जबाबदारी नवीन चंद्रा, नंदिता राव कर्नाड, स्वाती खोपकर आणि निनाद बत्तीन यांनी सांभाळली आहे. तर सहनिर्माते तबरेझ पटेल आहेत. कथानक, कलाकार, निर्मिती, आणि मराठी चित्रपटसृष्टीच्या आजच्या प्रवासाबद्दल दिग्दर्शक शंतनू रोडे याच्यासोबत साधलेला खास संवाद....दिग्दर्शक म्हणून तुझा प्रवास कसा सुरू झाला?.:- मला आधीपासूनच चित्रपट बघण्याची आणि त्यात काम करण्याची आवड होती, म्हणून मी नाटकात अभिनय सुरू केला. हळूहळू माझं मन चित्रपट बनवण्यासाठी तयार होऊ लागलं आणि या विचाराने मी शॉर्ट फिल्म करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा मी पहिली शॉर्ट फिल्म बनवली, तेव्हा मला हे काम खूप आवडलं आणि तिथूनच दिग्दर्शक बनण्याची इच्छा माझ्या मनामध्ये निर्माण झाली. त्यानंतर मी मित्रांसोबत काम करत असताना चित्रपट बनविण्यामागची मेहनत, लागणारी साधने आणि सर्व प्रक्रियेचा जवळून अनुभव घेता आला. नंतर मी लेखक म्हणून स्क्रिप्ट लिहिली. नैना नावाच्या हिंदी चित्रपटात सहायक दिग्दर्शक म्हणून काम केले आणि हनुमान या कार्टून फिल्ममध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक आणि संवाद लिहिण्याचे काम केले. अशा अनुभवांमुळे मी विविध ठिकाणी काम करत शिकत गेलो आणि अखेरीस माझा पहिला चित्रपट जयजयकार तयार झाला. या चित्रपटामध्ये ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी मुख्य भूमिका साकारली. .‘कैरी’ या चित्रपटाची नेमकी संकल्पना काय आहे?.कैरी या चित्रपटात प्रेमकथा आणि थ्रिलर हे दोन्ही घटक एकत्र पाहायला मिळतात आणि ही कथा मुख्यतः कैरी या पात्राभोवती फिरते. या कथेतून प्रेम आपल्याला कसं जगायला, लढायला आणि लढून जिंकायला शिकवतं तसेच आयुष्याच्या वाटेत येणाऱ्या संकटांवर मात करून पुढे कसं जायचं हेही समजतं. कैरी हा रोमॅंटिक थ्रिलर प्रकारात मोडणारा चित्रपट असून मला वेगळा प्रयोग करता आला, तसेच अनुभवी कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. या चित्रपटात सायली संजीव आणि सिध्दार्थ जाधव पहिल्यांदाच एकत्र दिसणार आहेत आणि त्यांची केमिस्ट्री फारच छान जमली आहे. रसिकांना गाणी आवडत आहेत आणि ट्रेलरला खूप छान प्रतिसाद मिळतोय. त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की प्रेक्षक या चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद देतील. चित्रपटात एकूण तीन गाणी आहेत. प्रत्येक कलाकाराने अप्रतिम काम केलेलं आहे. मला कोकणातील मातीत रुजलेलं गाणं हवं होतं, म्हणून मनोहर गोलांबरे यांना विनंती केली आणि निषाद गोलांबरे यांचीही छान मदत मिळाली..कैरी या चित्रपटाचा विषय तुझ्याकडे कसा काय आला ?.- आतापर्यंत मी जे चित्रपट केले त्याची कथा माझी होती. परंतु पहिल्यांदा असे घडले की हा विषय माझ्याकडे आला आणि त्यावर चित्रपट बनविण्याचा निर्णय झाला. त्याचे असे झाले की या चित्रपटाचे निर्माते नवीन चंद्रा यांच्या मनामध्ये ही कथा घोळत होती. त्यांनी माझा गोष्ट एका पैठणीची हा चित्रपट पाहिलेला होता. त्यांना तो चित्रपट आवडलेला होता. त्यामुळे त्यांची व माझी भेट झाली आणि त्यांनी मला ही कथा ऐकविली. त्यानंतर आम्ही त्यावर पुढील काम सुरू केले. .प्रत्येक दिग्दर्शक कलाकारांची निवड करतो तेव्हा त्याच्या डोक्यामध्ये काही कल्पना असतात. तू या चित्रपटातील कलाकारांची निवड करताना नेमके काय निकष लावलेस ?.जेव्हा आम्ही पटकथा आणि संवाद लिहायला सुरुवात केली, तेव्हा पात्रं हळूहळू उलगडत गेली आणि प्रत्येक पात्राबद्दल लिहिताना त्या भूमिकेला न्याय कोणता कलाकार देऊ शकेल हा विचार आपोआप मनात येत होता. सुदैवाने आपल्या मराठी चित्रपटसृष्टीत खूप छान कलाकार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पात्रासाठी योग्य कलाकार शोधायला फारसा वेळ लागत नाही. आपल्याला हवा तसा कलाकार लगेच मिळतो. आणि अर्थातच, कलाकार आपल्या पात्राचा अभ्यास करून स्वतःला पूर्णपणे त्या भूमिकेसाठी तयार करतात. त्याकरिता ते प्रचंड मेहनत घेतात..चित्रपटाच्या चित्रीकरणा वेळी कधी कधी काही अडचणी निर्माण होतात. तुला काही आव्हाने आली का?.जर आपण काम सुरू करण्याआधीच सखोल अभ्यास, प्री-प्राॅडक्शनची तयारी, शूटवर होणारा खर्च, लागणारे साहित्य आणि त्याचा हिशोब हे सगळं नीट करून ठेवलं, तर आव्हानं तुलनेने खूप कमी जाणवतात. त्याचप्रमाणे आम्हालाही कोणत्याही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला नाही. म्हणूनच चांगले नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून अनावश्यक अडचणी उद्भवू नयेत. तरीही आम्ही जवळजवळ दोन वर्षांपासून या चित्रपटावर काम करत हा प्रकल्प पूर्ण केला. आव्हान म्हणण्यापेक्षा कधी कधी काही विषयांवर मतभेद व्हायचे; प्रत्येकाचं एखाद्या मुद्द्याबाबत मत थोडं वेगळं असायचं. अशावेळी आम्ही थोडा अधिक वेळ घेऊन त्यावर मार्ग काढायचो आणि अचूक असा निर्णय घ्यायचो. पण सर्व कलाकार आणि संपूर्ण टीमने उत्तम सहकार्य आणि काम केल्यामुळे मजा तितकीच आली..आत्तापर्यंतच्या प्रवासामध्ये तुझ्या करिअरला टर्निंग पॉईंट कोणत्या चित्रपटामुळे मिळाला?.माझ्या मते गोष्ट एका पैठणीची आणि जयजयकार या चित्रपटांमुळे मला चांगली ओळख मिळाली, कारण गोष्ट एका पैठणीला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला आहे आणि जयजयकारमधील गाणं खूप लोकप्रिय झालं. एखादा माणूस माझ्याबद्दल माहिती शोधतो तेव्हा त्याला या दोन्ही चित्रपटांबद्दल अधिक माहिती सहज मिळते. त्यामुळे कलाकाराला ओळख त्याने केलेल्या चांगल्या कामामुळेच मिळते हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने पैठणी आणि जयजयकार या प्रकल्पांमुळे मला दिग्दर्शक म्हणून अधिक ओळख मिळाली. जयजयकार या चित्रपटामुळे मला एक प्रकारचा आत्मविश्वास दिला तर गोष्ट एका पैठणीची या चित्रपटामुळे मला चांगली ओळख मिळाली. या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कारासह अन्य काही पुरस्कार मिळाल्यामुळे मला अधिक चांगले काम करण्याचा हुरूप आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.