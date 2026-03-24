KAJOL'S ANGRY REACTION AT PAPARAZZI GOES VIRAL: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री काजोल हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाचे अनेक चाहते आहेत. सोशल मीडियावर नेहमीच काजोलचे व्हिडिओ चर्चेत असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर काजोलचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. यामध्ये ती पापाराझींवर चिडताना दिसतेय. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी तिला चांगलंच ट्रोल केलय. .मनीष मल्होत्रा यांच्या मातोश्रींच्या निधनानंतर तिथे सांत्वनासाठी पोहोचलेल्या काजोलने पापाराझींशी ओरडल्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. फोटोग्राफर्सना पाहताच काजोलचा पारा चढला. गाडीतून उतरल्यापासूनच ती अस्वस्थ दिसत होती आणि सांत्वन करायला आत जाण्याऐवजी तिने बाहेर उभ्या असलेल्या पापाराझींवर भडकली.. 'प्लीज, बस आता!" असे मोठ्या आवाजात ओरडत तिने तिथे उपस्थित असलेल्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच काजोलला ट्रोल केले जात आहे. एका युजरने म्हटले, की "कॅमेरे पाहून इतका त्रास होतो, तर मग प्रसिद्धी कशाला हवी?" तर दुसऱ्या एकाने लिहिले, की "सांत्वनासाठी गेलेल्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर नम्रता हवी, राग नाही." सध्या सोशल मीडियावर काजोलचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान काजोलबद्दल बोलायचं झालं तर तिने आपल्या अभिनयाच्या करिअरमधून ७ वेळा फिल्मफेअर पुरस्कार जिंकला आहे. तसंच 2011 मध्ये तिला पद्मश्री पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित करण्यात आलं आहे. 1992 मध्ये तिने बेखुदी सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. त्यानंतर तिने अनेक सुपरहिट सिनेमे केले.