नेमकी चूक कुणाची? बॉडीगार्डने खरंच काजोलला चुकीचा स्पर्श केला? दुर्गा पूजेतील व्हिडिओ पाहून तुम्हीच ठरवा

बॉलिवूड अभिनेत्री काजोल आजही आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करते. तिने ९०चं दशक गाजवलंय. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' ते नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'ट्रायल' पर्यंत ती आपल्या अभिनयाने आजही सगळ्यांना अचंबित करत आलीये. मात्र तिच्या चित्रपटांसोबत तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची देखील नेहमीच चर्चा रंगते. काजोल दरवर्षी नवरात्रीत मोठ्या उत्साहात दुर्गा पूजा करते. या वर्षीही तिने मोठ्या उत्साहात दुर्गा पूजा केली. २ ऑक्टोबर रोजीही ती देवीच्या दर्शनासाठी आणि पूजेसाठी आली होती. तिच्यासोबत अभिनेत्री राणी मुखर्जी, जया बच्चनदेखील या पूजेसाठी हजर होत्या. मात्र काजोलचा मंडपातील एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय जो पाहून नेटकरी संतापले आहेत. .काजोल दरवर्षी वेगवेगळे लूक करून दुर्गा पूजेला येते, यावेळीही तिच्या आणि तिच्या बहिणींच्या लूकची चांगलीच चर्चा झाली. मात्र शेवटच्या दिवशी काजोलसोबत मंडपात असं काहीतरी घडलं ज्यामुळे ती सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनलीये. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. काजोलच्या या व्हायरल व्हिडीओमध्ये ती पायऱ्या उतरत आहे. यादरम्यान, एक व्यक्ती जो काजोलचा बॉडीगार्ड असल्याचं बोललं जातंय तो काजोलला अडवतो. तिचा हात पकडून तो तिला थांबवतो. अचानक हात धरून मागे खेचल्याने काजोलही आर्श्चयचकित होते. त्याने तिला थांबवल्याने ती चकीत होते आणि संतापते. आणि रागात त्याला काय म्हणून विचारते..त्यातही त्या व्यक्तीचा हात अभिनेत्रीच्या छातीजवळ असल्याने नेटकऱ्यांनी त्या व्यक्तीला वाईट म्हटलंय. मात्र पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यास तो व्यक्ती आधीपासूनच काजोलला थांबायला सांगत असतो. मात्र ती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करते. तो मुद्दाम तिला स्पर्श करत नाहीये, जेव्हा तो व्यक्ती अभिनेत्रीला थांबवतो. तेव्हा काजोल रागाने त्याला काय विचारते. तेव्हा तो तिला काहीतरी सांगतो जे ऐकून ती पुन्हा त्याचाच हात पकडून वर चढते. यावरून हा व्यक्ती काजोलचा चांगला ओळखीचा असावा असा अंदाज बांधला जातोय. मात्र या व्हिडिओवरून नेटकरी अर्धवट तर्क लावून त्याला वाईट म्हणतायत. .काजोल 'शेवटची द ट्रायल' या वेब सीरिजमध्ये दिसली होती. काजोल सध्या तिच्या 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' या टॉक शोमध्ये व्यग्र आहे. हा शो २५ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आणि दर गुरुवारी नवीन भाग प्रदर्शित होत आहे..मला किती वाईट वाटलं हे... सुशांतच्या मृत्यूनंतर पहिल्यांदाच बोलल्या सविता प्रभुणे; म्हणाल्या, 'तो बॉलिवूडमध्ये गेल्यावर...