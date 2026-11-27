WHY WAS SHOBHANA SAMARTH CRITICISED FOR PLAYING SITA IN RAMBAAN: सध्या नितेश तिवारी यांच्या रामायण सिनेमाची सध्या सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सिनेमातील लूक आणि कथानकवरून अनेक चर्चा होताना पहायला मिळतात. विशेषत: सीतेच्या भूमिकेसाठी साई पल्लवीच्या व्यक्तीरेखेवरही काहींनी आक्षेप घेतला होता. परंतु सीतेच्या भूमिकेवरून वाद होणारी ही पहिलीच वेळ नव्हती. ७८ वर्षांपूर्वी एका अभिनेत्रीनं सीतेची भूमिका साकारल्यामुळे मोठ्या टीकेचा सामना करावा लागला होता. ती अभिनेत्री दुसरी कोणी नसून अभिनेत्री काजोलची आजी शोभना समर्थ आहेत. .शोभना समर्थ यांनी १९४१ मध्ये 'भरत मलाप' या सिनेमात सीतेची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर १९४३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'राम राज्य' या सिनेमातही त्यांनी सीतेची भूमिका साकारली. दोन्ही सिनेमांमधील त्यांच्या अभिनयाचं कौतूक केलं होतं. त्यामुळे त्यांची ओळख सीतेची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री म्हणून झाली होती. .यानंतर १९४८ मध्ये 'रामबाण' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या सिनेमातही शोभना समर्थ यांनी सीतेची भूमिका साकारली होती. मात्र, यावेळी त्यांच्या भूमिकेवरून मोठा वाद निर्माण झाला..सीतेची भूमिका साकारताना शोभना समर्थ होत्या ८ महिन्यांच्या गर्भवती'रामबाण' सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान शोभना समर्थ आठ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. याच कारणामुळे 'फिल्म इंडिया' या चित्रपटविषयक मासिकाचे संपादक बाबूराव पटेल यांनी त्यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता. गर्भावस्थेत सीतेची भूमिका साकारणं योग्य नसल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं..शोभना समर्थ यांच्या भूमिकेवरून धार्मिक भावनांचा मुद्दा उपस्थितबाबूराव पटेल यांनी आपल्या लेखातून शोभना समर्थ यांच्या सीतेच्या भूमिकेवर टीका केली होती. गर्भवती अवस्थेतील त्यांची प्रतिमा सीतेच्या पारंपरिक आणि आदर्श प्रतिमेशी जुळत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच, या भूमिकेमुळे प्रेक्षकांच्या धार्मिक भावनांवर परिणाम होऊ शकतो, असंही त्यांनी नमूद केलं होतं. त्यांनी प्रेक्षकांना 'रामबाण' सिनेमा पाहू नये, असं आवाहनही केलं होतं. .'आमच्या काळजाचा तुकडा झाली' मृणाल कुलकर्णींचं सुनेवर आहे जीवापाड प्रेम, म्हणाल्या...'कितीही थकून घरी आली तर ती...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.