काजोलने पाकिस्तानी अभिनेत्यासोबत दिलेला किसिंग सीन, त्याच्यासाठी तोडलेली 'नो किसिंग पॉलिसी', सोशल मीडियावर झालेला viral Video

Kajol kissing scene viral on social media: बॉलिवूड अभिनेत्री काजोल ही नेहमीच तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. तिने अनेक सिनेमा वेबसीरिजमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनात तयार केलीय. जेव्हा काजोलने सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं, त्यावेळी तिने 'नो किसिंग पॉलिसी' ठेवलेली. म्हणजे सिनेमामध्ये किंवा कोणत्याही वेबसीरिजमध्ये ती किसिंग सीन देणार नाही. .दरम्यान काही महिन्यापूर्वी काजोलची बहुचर्चित वेब सीरिज 'द ट्रायल 2' प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. या सीरिजमध्ये ती वकील नोयोनिका सेनगुप्ताच्या भूमिकेत पहायला मिळाली. परंतु या सीरिजमधील एका खास सीनमुळे तिची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. .सीरिजमध्ये काजोलनं ऑनस्क्रीन पतीसोबत किसिंग सीन दिला होता. हा सीन समोर येताच चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली. कारण याआधी कधीही तिने किसिंग सीन दिला नव्हता. करिअरच्या सुरुवातीपासूनच तिने 'नो किसिंग पॉलिसी' पाळली होती. .अभिनेता जीशू सेनगुप्ता हा पाकिस्तानी आहे. त्यामुळे एका पाकिस्तानी अभिनेत्यासाठी तिने नो किसिंग पॉलिसी मोडल्यानं मोठी चर्चा रंगली होती. या सीनमध्ये जीशु आणि काजोल एका पॉईंटला इमोशनल होतात. त्यावेळी दोघांमध्ये जवळीक येते. त्याचवेळी दोघे एकमेकांना किस करताना दाखण्यात आलं. सोशल मीडियावर याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता.