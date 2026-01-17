Premier

काजोलने पाकिस्तानी अभिनेत्यासोबत दिलेला किसिंग सीन, त्याच्यासाठी तोडलेली 'नो किसिंग पॉलिसी', सोशल मीडियावर झालेला viral Video

KAJOL BREAKS NO KISSING POLICY FOR PAKISTANI ACTOR : ‘द ट्रायल 2’ या वेब सीरिजमधील एका खास सीनमुळे ती सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे. करिअरच्या सुरुवातीपासून ‘नो किसिंग पॉलिसी’ पाळणाऱ्या काजोलने या सीरिजमध्ये पहिल्यांदाच किसिंग सीन दिला आहे.
KAJOL BREAKS NO KISSING POLICY FOR PAKISTANI ACTOR

KAJOL BREAKS NO KISSING POLICY FOR PAKISTANI ACTOR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Kajol kissing scene viral on social media: बॉलिवूड अभिनेत्री काजोल ही नेहमीच तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. तिने अनेक सिनेमा वेबसीरिजमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनात तयार केलीय. जेव्हा काजोलने सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं, त्यावेळी तिने 'नो किसिंग पॉलिसी' ठेवलेली. म्हणजे सिनेमामध्ये किंवा कोणत्याही वेबसीरिजमध्ये ती किसिंग सीन देणार नाही.

Loading content, please wait...
Pakistan
bollywood
kajol
actress
bollywood actress
Entertainment news
bollywood web serise

Related Stories

No stories found.