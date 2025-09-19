Premier

'द ट्रायल 2' मध्ये काजोलचा ऑनस्क्रीन नवऱ्यासोबत लिपलॉक, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल, मोडली 'नो किसिंग पॉलिसी'

Kajol’s Onscreen Kiss with Jisshu Sengupta in The Trial 2 Goes Viral : बॉलिवूड अभिनेत्री काजोल हिचा द ट्रायल 2 वेबसीरिजमधील किसिंग सीन सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. 29 वर्षांच्या करिअरमध्ये प्रथमच तिने किसिंग सीन दिला असून तिच्या ‘नो किसिंग पॉलिसी’ला तिने ब्रेक दिला आहे.
अभिनेत्री काजोल ही पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिची 'द ट्रायल 2' ही वेबसीरिज प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. हॉटस्टारवर ही सीरिज रिलीज झालीय. या सीरिजमध्ये काजोल एका वकिली पेशात पहायला मिळाली आहे. नोयोनिका सेनगुप्ता हिच्या भूमिकेत ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना भेटायला आली आहे. या सीरिजमध्ये तिने पहिल्या सीझनप्रमाणे एक किसिंग सीन दिला आहे. त्यामुळे तिची पुन्हा चर्चा होताना पहायला मिळतेय. सीरिजमधील तिचा ऑनस्क्रीन पतीला किस करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

