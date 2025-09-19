'द ट्रायल 2' मध्ये काजोलचा ऑनस्क्रीन नवऱ्यासोबत लिपलॉक, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल, मोडली 'नो किसिंग पॉलिसी'

अभिनेत्री काजोल ही पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिची 'द ट्रायल 2' ही वेबसीरिज प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली आहे. हॉटस्टारवर ही सीरिज रिलीज झालीय. या सीरिजमध्ये काजोल एका वकिली पेशात पहायला मिळाली आहे. नोयोनिका सेनगुप्ता हिच्या भूमिकेत ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना भेटायला आली आहे. या सीरिजमध्ये तिने पहिल्या सीझनप्रमाणे एक किसिंग सीन दिला आहे. त्यामुळे तिची पुन्हा चर्चा होताना पहायला मिळतेय. सीरिजमधील तिचा ऑनस्क्रीन पतीला किस करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..जेव्हा काजोलने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं त्यावेळी ती 'नो किसिंग पॉलिसी'बद्दल बोलली होती. ती तिच्या कोणत्याच चित्रपटात किसिंग सीन देत नव्हती. परंतु आता ओटीटीवर आल्यानंतर तिने ही पॉलिसी मोडली असल्याचं म्हटलय. काजोलने तिच्या पहिलं लिपलॉक सीन 2023 मध्ये द ट्रायल या सिझनमध्ये दिलं होतं. तसंच या सिझनमध्ये देखील तिने लिपलॉक केलेलं पहायला मिळतय. तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..या सीरिजमध्ये शेवटच्या एपिसडमध्ये काजोल तिच्या ऑनस्क्रीन नवऱ्याला किस करताना दिसून आली आहे. हा सीन सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यामध्ये जीशू आणि काजोल यांचा भावनिक सीन दाखवण्यात आलाय. त्यानंतर दोघांचं लीपलॉक दाखवण्यात आलंय. .आतापर्यंत काजोलने अनेक चित्रपट, सीरिजमध्ये काम केलं. 29 वर्षांच्या करिअरमध्ये तिने आतापर्यंत कधीच किसिंग सीन किंवा इंटिमेंट सीन केला नव्हता. तसंच असे सीन देण्यासाठी मी कधीच कम्फर्टेबल नसल्याचं तिने मुलाखतीत म्हटलं होतं. परंतु द ट्रायल या वेबसीरिजमध्ये ती लीपलॉक करताना पहायला मिळाली. .काजोलच्या द ट्रायल या सीरिजमध्ये ती नोयोनिका सेनागुप्ता पात्र साकारत आहे. जी तिच्या कुटुंबासाठी आणि दोन मुलींचं संगोपन करण्याचा तिच्या वकिली करिअरचा त्याग करते. परंतु जेव्हा तिचा नवरा राजीव एका स्कँडलमध्ये अडकतो. त्यावेळी तिच्या आयुष्यात मोठं वळण येतं. तेव्हा ती नोयोनिका वकिल बनते. दरम्यान या सीझनमध्ये आत्मविश्वासू वकिल दाखवण्यात आलीय. ती मोठ्या हाय प्रोफाइल केसेल हॅन्डल करताना दाखवण्यात आली आहे. .'अरे ही तर म्हातारी...' शाहरुखच्या होणाऱ्या सूनेला नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल, आर्यनची गर्लफ्रेंड आहे तरी कोण?, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.