दुर्गा पूजेच्या कार्यक्रमात एकमेकींला मिठी मारून रडल्या काजोल अन् राणी मुखर्जी; ही व्यक्ती ठरली कारण

सध्या देशभरात शारदीय नवरात्र मोठ्या उत्साहात साजरी केली जातेय. ठिकठिकाणी देवीची पूजा अर्चा मोठ्या भक्तिभावाने केली जातेय. बॉलिवूडमध्येही दुर्गा पूजा मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. दरवर्षी प्रेक्षकही या दुर्गा पूजेची आतुरतेने वाट पाहत असतात. या दुर्गा पूजेमध्ये अनेक कलाकार हजेरी लावतात. प्रेक्षक खासकरून अभिनेत्री राणी मुखर्जी आणि अभिनेत्री काजोल देवगन यांच्या दुर्गा पूजेमधील फोटोंची आतुरतेने वाट पाहत असतात. यावर्षीही त्यांचे काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. मात्र यावेळेस राणी आणि काजोल एकमेकींच्या गळ्यात पडून रडताना दिसल्या. .दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही काजोल आणि राणी मुखर्जी यांनी दुर्गा पूजेला हजेरी लावली. त्या एकाच कुटुंबातील असल्याने एकमेकांना आणि कुटुंबियांना भेटण्याची ही संधी त्या मुळीच चुकवत नाहीत. मात्र यावेळेस त्या दोघीनी एकमेकींना भेटल्यावर रडताना दिसल्या. हे पाहिल्यांदाच होतं जेव्हा काजोल आणि राणी मुखर्जी यांनी त्यांचे काका आर्यन मुखर्जी यांच्या पंडालमध्ये हजेरी लावली होती. याच पंडालमध्ये त्या दोघी रडताना दिसतायत. त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. ज्यात राणी आणि काजोल त्यांच्या कुटुंबाला मिठी मारताना दिसतायत. त्याचं कारण म्हणजे त्यांच्या काकाचं निधन. .त्यांच्या कुटुंबातील वरिष्ठ सदस्य आणि काजोलचे काका देब मुखर्जी यांचं नुकतंच निधन झालं. त्यामुळे राणी आणि काजोल या दोघींच्याही डोळ्यात पाणी होतं. राणी आणि काजोल यांनी मंडपात देवी दुर्गेची आरती केली आणि फुलांचा वर्षाव केला. राणी मुखर्जी पांढऱ्या साडीत खूपच सुंदर दिसत होती, तर काजोलने सोनेरी साडीत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या पारंपारिक लूकची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे..या खास पूजेला अभिनेत्री शर्बानी मुखर्जी आणि सुमोना चक्रवर्ती यांनीही हजेरी लावली. दोघांनीही या सोहळ्यात भाग घेतला आणि काजोल आणि राणीसोबत फोटो काढले. शर्बानी आणि सुमोना या काजोलच्या चुलत बहिणी आहेत. प्रेक्षकांनी शर्बानीला "बॉर्डर" या सुपरहिट चित्रपटात सुनील शेट्टीच्या पत्नीच्या भूमिकेत पाहिले आहे.