Pune Navale Bridge : पुण्यातील नवले पुलाजवळ अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; आधी गाडीला धडक अन् मग हात ओढून पळवून नेण्याचा प्रयत्न

‘लागिरं झालं जी’ मालिकेत मामीची भूमिका साकारून लोकप्रिय झालेल्या अभिनेत्री कल्याणी नंदकिशोर यांच्यासोबत पुण्यात धक्कादायक प्रकार घडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबईहून साताऱ्याला जात असताना पुण्यातील नवले ब्रिजजवळ चार जणांनी त्यांची गाडी अडवून जबरदस्तीने गाडी ठोकली आणि पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचं अभिनेत्रीने सांगितलं. पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर संबंधितांनी त्यांचा हात ओढून जबरदस्तीने आपल्या गाडीतून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे..या घटनेनंतर कल्याणी नंदकिशोर यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत आपल्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला. व्हिडीओमध्ये त्यांनी हातावरील जखमाही दाखवल्या. या प्रकरणी नऱ्हे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..Navi Mumbai: वारंवार अत्याचार, नग्न फोटो व्हायरल करत...; शिंदे गटाच्या नेत्याकडून विवाहितेचा छळ, गुन्हा दाखल .अभिनेत्रीने महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत संताप व्यक्त केला. “आजही महिला सुरक्षित नाहीत का?” असा सवाल त्यांनी केला. आपण कलाकार असल्यामुळे या घटनेविरोधात आवाज उठवू शकतो, मात्र राज्यातील इतर महिलांचं काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. .कल्याणी नंदकिशोर यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्ती ड्रिंक अँड ड्राईव्ह करत असल्याचा त्यांना संशय आहे. या प्रकरणातील आरोपींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेबाबतही अभिनेत्रीने नाराजी व्यक्त केली. रात्री ११ वाजता पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर पहाटे ६ वाजेपर्यंत एफआयआर आणि तक्रारीची प्रक्रिया सुरू होती, असा दावा त्यांनी केला. मेडिकलसाठी ससून रुग्णालयात जाऊन प्रमाणपत्र आणण्यास सांगण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं..या प्रकरणात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महिला आयोगाने लक्ष घालून संबंधितांवर लवकरात लवकर ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी कल्याणी नंदकिशोर यांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.