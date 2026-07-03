श्रेया घोषालच्या आवाजात कल्याणी गाण्याचं रिमेक, रिलीज होताच सोशल मीडिया ट्रेंडवर

Shreya Ghoshal lends her voice to the Kalyani Remix: आजची पिढी फक्त हिंदी किंवा इंग्लिश नाहीतर, तमिळ, मल्याळम गाणी ऐकायलाही प्राधान्य देत आहे. त्यातही नव्या पिढीच्या गायकांची गाणी जास्त ऐकली जात आहेत. इल्लू मिन्नाटी, ऊ अंतावा, सामी सामी ही सिनेमाची गाणी, तर कांथा सारखे ऑडियो अल्बम्सही खूप हिट ठरत आहेत. मात्र 'कल्याणी' हे गाण सोशल मीडियावर सगळ्यांच्याच आवडीचं ठरलं. आता याच गाण्याचं लोकप्रिय म्युझिक लेबल Def Jam Recordings Indiaने रिमेक व्हर्जन रिलिज केलं आहे. पण लक्ष वेधून घेतलंय ते प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषालच्या जादुई आवाजाने. ARJN, KDS, RONN आणि FIFTY4 यांच्यासोबत श्रेयाने गायलेलं हे गाणं आता हिंदी आणि मल्याळम या दोन्ही भाषांमधल्या श्रोत्यांना जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे..Kalyani गाणं'कल्याणी' हे ARJN, KDS, RONN आणि FIFTY4 यांनी तयार केलेले लोकप्रिय मल्याळम गाणे आहे. प्रेम, ओढ आणि भावनांनी भरलेले हे गाणे सुंदर संगीत आणि मल्याळम शब्दांमुळे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. भारतासह अनेक देशांतील श्रोत्यांनी या गाण्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. भाषेची अडचण न येता केवळ त्याच्या सुरेल धून आणि भावनिक सादरीकरणामुळे 'कल्याणी' अनेकांच्या आवडीचे गाणे बनले..PMOS वर घरगुती उपाय शोधताय? अभिनेत्री भाग्यश्रीने शेअर केली 'या' पाण्याची हेल्थ टिप, नक्की ट्राय करा.श्रेया घोषालमुळे गाण्याला नवी ओळखया रिमेकमध्ये श्रेया घोषालने हिंदीत गाणं गायलं आहे. त्यामुळे हे गाणं आता जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. मल्याळम भाषा समजत नसलेल्या श्रोत्यांनाही या गाण्याशी जोडता येत आहे. कालच या गाण्याचा ऑफिशिअल म्युझिक व्हिडिओ प्रदर्शित झाला असून, त्यामध्ये मल्याळम अभिनेत्री सानिया अय्यप्पन प्रमुख भूमिकेत दिसत आहे..जागतिक स्तरावरही मिळाली लोकप्रियतामूळ कल्याणी गाणं २०२५ मध्ये रिलीज झाल्यानंतर त्याला खूप मोठा प्रतिसाद मिळाला होता आणि अजूनही त्या गाण्याचे चाहते बरेच आहेत. या गाण्याने मोठे रेकॉर्ड गाठले आहेत. हे गाणं Spotify India Top 200 मध्ये 17व्या, तर Spotify UAE Top 200 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलं होतं. एवढंच नाही, तर Spotify Global Viral Songs चार्टमध्येही या गाण्याने 32वे स्थान मिळवलं होतं..रणवीरने केली अजून एक नक्कल, श्रेया घोषालने सुद्धा दिली साथ, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले... हा नाही सुधारणार.श्रेया घोषाल काय म्हणाली?या गाण्याबद्दल बोलताना श्रेया घोषाल म्हणाली, "'कल्याणी' हे गाणं आधीच अनेकांच्या मनात घर करून गेलं आहे. त्यामुळे त्याची ओळख बदलण्याचा माझा कोणताही हेतू नव्हता. माझ्या आवाजातून या गाण्यात एक नवा रंग आणि भावना आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिंदीमुळे हे गाणं आणखी जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल, अशी मला आशा आहे.".कलाकारांची प्रतिक्रियाARJN यांनी सांगितले की, "'कल्याणी'ला इतके प्रचंड यश मिळेल, अशी अपेक्षा नव्हती. श्रेया घोषाल यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळे हे गाणे आणखी व्यापक श्रोत्यांपर्यंत पोहोचेल."KDS यांच्या म्हणण्यानुसार, "हे गाणे भाषेपेक्षा भावनांमुळेच लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचले. श्रेया घोषाल यांच्या आवाजामुळे त्याचा प्रभाव आणखी वाढला आहे."FIFTY4च्या मते, "श्रेया घोषाल हिंदी आणि मल्याळम या दोन्ही भाषांतील प्रेक्षकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे, त्यामुळे या गाण्यासाठी तिच्याइतका योग्य आवाज दुसरा कोणी असूच शकत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.