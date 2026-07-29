कमळीचा वेस्टर्न लूक पाहिलात का? हृषीसोबत केला बॉलिवूड गाण्यावर जबरदस्त डान्स, Viral Video

NIKHIL DAMLE AND VIJAYA BABAR DANCE: झी मराठीवरील कमळी मालिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. कमळी-हृषीची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. तिचा समंजसपणा, अभ्यासूवृत्ती आणि तिची जिद्द हे सगळंच प्रेक्षकांना प्रंचड आवडतं. दरम्यान अशातच आता कमळी म्हणजेच विजया बाबर हिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ती धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळतेय. .मालिकेत कलाकार एकमेकांसोबत काम करून चांगले मित्र होतात. इतके की, ते एकमेकांच्या सुख दुखात नेहमी सहभागी होतात. विजया बाबर आणि निखिल दामले यांची जोडी सुद्धा तशीच आहे. मालिकेत दाखवल्याप्रमाणे खऱ्या आयुष्यात सुद्धा ते एकमेकांचे खास मित्र आहेत. दरम्यान अशातच दोघांनी बॉलिवूडच्या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. .नेहमीच साध्याभोळ्या वाटणाऱ्या कमळीचा व्हिडिओमध्ये मॉडर्न अंदाज पहायला मिळाला. तिने शॉर्ट्स आणि टँक टॉप घातलं होतं. तसंच विजय सुद्धा पावसाचा आणि पाण्याचा आनंद घेताना दिसतेय. यावेळी दोघांनी “Dhichkyaaon Doom Doom” या गाण्यावर डान्स केलाय. विजयाने या डान्सचा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'ठरेलंल रील करायचं म्हणजे करायचं'. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.."Gen Z तरुणी कुरूप आणि भ्रष्ट' कंगना रनौतचं वादग्रस्त वक्तव्य, म्हणाली... 'अनेकांसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याला स्वातंत्र्य मानतात'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.