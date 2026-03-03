'धुवून टाक...' रितेशच्या गाण्यावर कमळीचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video

ZEE MARATHI HOLI VIRAL VIDEO: सध्या संपूर्ण देशभरात होळीचा उत्साह पहायला मिळतोय. मनोरंजन विश्वातील कलाकार मोठ्या उत्साहात होळी साजरी करताना पहायला मिळताय. टीव्ही कलाकार सुद्धा सेंटवर एकत्र होळी साजरी करताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच प्रेक्षकांच्या लाडक्या कमळीनं हृषी सरांसोबत धमाकेदार डान्स केलाय. सध्या तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .गेल्या काही दिवसापासून झी मराठीवर कमळी मालिका टॉप १ वर आहे. टीआरपीमध्ये ही मालिका आघाडीवर पहायला मिळतेय. अशातच आता सेटवर मालिकेच्या कलाकरांनी एकत्र येत होळी सेलिब्रेशन केलय. यावेळी कमळी आणि हृषी यांनी एकत्र डान्स केला. रितेश देशमुखच्या गाण्यावरील त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. .रितेश देशमुख याच्या माऊली सिनेमातील 'धुवून टाक...' हे गाणं ट्रेंडवर आहे. अजय गोगावलेनं हे गाणं गायलंय. गेल्या ७ वर्षांपासून हे गाणं लोकप्रिय आहे. दरम्यान याच गाण्यावर कमळी आणि हृषीनं धमाकेदार ठेका लगावलय. या व्हिडिओमध्ये कमळी नेहमीपेक्षा एकदम ग्लॅमरस लूकमध्ये पहायला मिळतेय. तिने पाढंऱ्या रंगाची डिझायनर साडी आणि स्लिव्हेस ब्लाऊज घातलेलं पहायला मिळतेय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .अनेक चाहत्यांनी कमेंट्स करत कमळीच्या डान्सचं कौतूक केलय. चाहत्यांनी कमेंट्स करत लिहलं की, 'वाह मस्तच डान्स' तर 'लय भारी डान्स राव' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'वॉव किती छान' 'तुम्ही दोघे खूप मस्त दिसतात' अशा अनेक कमेंट्स व्हिडिओवर येताना पहायला मिळताय. .Viral Video: ‘संस्कार’ म्हणजे काय ते दाखवलं! वडिलांचा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.