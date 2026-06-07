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"तुमची गावठी मराठी नाही पाहिजे" कुंडली भाग्यच्या सेटवर दिग्दर्शकाने केलेला कमळी फेम अभिनेत्रीचा अपमान

Kamali Fame Actress Get Insulted By Hindi Serial Director : कमळी मालिकेतील अभिनेत्रीचा हिंदी मालिका दिग्दर्शकाने मराठीवरून अपमान केला होता. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया.
Kamali Fame Actress Get Insulted By Hindi Serial Director

Kamali Fame Actress Get Insulted By Hindi Serial Director

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News: मराठी मालिकाविश्वातील कलाकार अत्यंत लोकप्रिय आहेत. काही कलाकारांनी तर हिंदी मालिकांबरोबरच मराठी मालिकांमध्येही स्वतःच्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. अनेक माताही कलाकारांनी हिंदी मालिकांमध्ये आजवर काम केलं आहे. पण मराठी कलाकारांना त्या सेटवर दिली जाणारी वागणूक वादग्रस्त ठरली आहे. नुकताच याबाबतचा एका किस्सा मराठी अभिनेत्रीने शेअर केला.

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