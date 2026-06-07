"तुमची गावठी मराठी नाही पाहिजे" कुंडली भाग्यच्या सेटवर दिग्दर्शकाने केलेला कमळी फेम अभिनेत्रीचा अपमान

Entertainment News: मराठी मालिकाविश्वातील कलाकार अत्यंत लोकप्रिय आहेत. काही कलाकारांनी तर हिंदी मालिकांबरोबरच मराठी मालिकांमध्येही स्वतःच्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. अनेक माताही कलाकारांनी हिंदी मालिकांमध्ये आजवर काम केलं आहे. पण मराठी कलाकारांना त्या सेटवर दिली जाणारी वागणूक वादग्रस्त ठरली आहे. नुकताच याबाबतचा एका किस्सा मराठी अभिनेत्रीने शेअर केला. .सध्या कमळी मालिकेत रागिणी महाजन ही भूमिका साकारणाऱ्या सुषमा मुरुडकर यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यावेळी मराठी उच्चारांवरून हिंदी सेटवर त्यांचा करण्यात आलेल्या अपमानाबद्दल त्यांनी सांगितलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. .त्या म्हणाल्या की,"हो हिंदीत काम करताना जरा भाषेची गडबड झाली. मी कुंडली भाग्य मालिकेत काम करत होते. दिग्दर्शक लांब बसला होता आणि सेटवर जवळपास 200 लोक उपस्थित होते. एका सीन दरम्यान माझं थोडं हिंदी-मराठी मिक्स झालं. त्यावेळी तो दिग्दर्शक म्हणाला की,"तुमची गावठी मराठी नाही पाहिजे...एकदम नीट हिंदी बोला" मी तेव्हा माझा अपमान सहन केला. ओके सर एवढंच मी उत्तर त्यांना दिलं."."त्यानंतर पुढचा शॉट उईके झाला. हिंदीत काम करताना बऱ्याचदा उच्चारांच्या अडचणी येतात. आपण अगदी सहज एखादा संवाद बोलून जातो. काही वर्षांनी अनेक हिंदी मालिका केल्यावर माझं हिंदी परफेक्ट झालं. हिंदी करून मी मराठीत आले तेव्हा मला एकाने सांगितलं की तू मुक्याची भूमिका उत्तम करशील कारण मला मराठी स्पष्ट बोलता येत नाहीये. पण त्या मालिकेचा निर्माता चांगला होता. त्याने मला सांगितलं की पेन्सिल घे आणि प्रयत्न कर. निर्मात्यांच्या सांगण्यावरून मी सुधारणा केल्या."."जेव्हा अशा घटना घडतात तेव्हा मी स्वतःला सकारात्मक ठेवते. मोटिव्हेट करते. अनेक चांगल्या गोष्टी घडतात यावर माझा विश्वास आहे." असं त्या म्हणाल्या. .शब्द, आठवणी आणि मैत्रीचा शंभरावा सोहळा; ‘पत्रापत्री’च्या साभिनय अभिवाचनाचा शतकमहोत्सवी प्रयोग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.