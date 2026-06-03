इतके उद्योग करूनही 'कमळी' अखेर परीक्षेत पास झालीच; किती टक्के मिळाले माहितीयेत? प्रेक्षकांनाही आश्चर्याचा धक्का

छोट्या पडद्यावरील कमळी ही मालिका सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये. सध्या मालिकेत कमळीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा दाखवला जातोय. उच्च शिक्षणासाठी गाव सोडून नवीन शहरात आलेल्या कमळीने तिच्या स्वप्नाच्या दिशेने पहिलं मोठं पाऊल टाकलंय. पदवी शिक्षणाच्या पहिल्या वर्षात ती उत्तीर्ण झालीये. विशेष म्हणजे तिचा निकाल स्वतः शिक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते जाहीर केला जातो. मात्र कमळीला किती टक्के मिळालेत माहितीये का?.कमळीला किती टक्के मिळाले? कमळीने मालिकेत पहिल्या वर्षी उत्तीर्ण होऊन तब्बल ९६ टक्के गन मिळवलेत. या ट्रॅकविषयी बोलताना कमळीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री विजया बाबर म्हणाली, “कमळीसाठी हा खूप मोठा आणि भावनिक क्षण आहे. मालिकेच्या पहिल्या दिवसापासून प्रेक्षकांनी तिचा संघर्ष पाहिला आहे. घर सोडून शिक्षणासाठी नवीन शहरात येणं, अनेक अडचणींवर मात करणं आणि स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणं, हा तिचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. त्यामुळे ९६% गुण मिळवण्याचा हा क्षण फक्त कमळीचाच नाही, तर तिच्यासोबत हा प्रवास अनुभवणाऱ्या प्रत्येक प्रेक्षकाचाही आहे.'.विजयाला किती टक्के मिळाले होते? या प्रसंगाच्या चित्रीकरणाने विजयालाही तिच्या कॉलेजच्या दिवसांची आठवण करून दिली. त्याबद्दल ती म्हणाली, 'हा सीन करताना मला माझे कॉलेजचे दिवस आठवले. आमच्या वेळी टक्केवारीऐवजी सीजीपीए पद्धत होती. मी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) केले असून मला १० पैकी ८ -८.५ सीजीपीए मिळाले होते. तसेच दहावी आणि बारावीमध्येही मला ८० ते ८१ टक्के गुण मिळाले होते. त्यावेळी असे काही मोठ सेलिब्रेशन झाल नव्हत, पण माझ्या आयुष्यात काही चांगलं घडलं की मी सिद्धिविनायकाचं दर्शन घ्यायला जाते. त्यामुळे हा सीन करताना त्या सगळ्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या.'.इतका खास नव्हता पण आलोक... प्रेक्षकांना आवडला का प्राजक्ता गायकवाडच्या 'पाठराखीण'चा पहिला एपिसोड? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.