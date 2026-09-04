अखेर कमळी अंतिम वार करणार! रितेश सरपोतदारचं सत्य उघड होणार? ‘कमळी’ मालिकेत उत्कंठावर्धक वळण

झी मराठीवरील प्रत्येक मालिकेत वेगवेगळे विषय मांडण्यात येतात. त्यात शिक्षण हा प्रत्येक मुलांच्या / विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असतो. चांगले शिक्षण, नोकरी उद्योगाची योग्य संधी आणि उज्ज्वल भविष्याचं स्वप्न प्रत्येक विद्यार्थी पाहतो. मात्र, आजच्या वास्तवात शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चापासून विद्यार्थ्यांसमोर विविध अडचणी आहेत, अनेक प्रश्न चर्चेत आहेत. झी मराठीने ‘कमळी’ मालिकेच्या निमित्ताने हाच मुद्दा प्रभावीपणे प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. .‘पाऊल पुढे पडलंय… जमलंय!’ या नव्या विचारधारेतून पुढे जाणाऱ्या, आपल्या हक्कांसाठी आणि स्वप्नांसाठी ठामपणे उभ्या राहणाऱ्या नव्या पिढीची गोष्ट झी मराठीच्या कथांमधून पाहायला मिळत आहे. याच विचाराला साजेसं उदाहरण म्हणजे कमळीचं विद्यार्थी आंदोलन. गेल्या दोन आठवड्यापासून कमळी शिक्षणाच्या बाजाराविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत असून, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी ती ठामपणे उभी आहे. कमळीचं हे आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलं आहे. येत्या ८ सप्टेंबर ला या आंदोलनाची अंतिम लढत पाहायला मिळणार असून, कमळी आणि रितेश सरपोतदार आमनेसामने येणार आहेत. आतापर्यंत आंदोलनाच्या माध्यमातून कमळीने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडले. मात्र, आता हेच प्रश्न ती थेट रितेश सरपोतदारांसमोर मांडणार आहे..तिच्या प्रश्नांना रितेश सरपोतदार काय उत्तर देणार? रितेश सरपोतदारांचा खरा चेहरा विद्यार्थ्यांसमोर कसा येणार? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या विद्यार्थी आंदोलनामुळे मालिकेच्या कथानकाला वेगळी दिशा मिळाली आहे. केवळ मालिकेतील संघर्ष म्हणून न पाहता, आजच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांशी जोडलेला हा विषय प्रेक्षकांना आपल्या आजूबाजूच्या वास्तवाची आठवण करून देतो. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर तरुणाईने प्रश्न विचारणं, आपलं मत मांडणं आणि बदलासाठी पुढे येणं, हीच नव्या पिढीची ताकद या कथेतून अधोरेखित होते. कमळीच्या रूपातून युवा शक्तीचा आत्मविश्वास दाखवतं, स्वतःच्या भविष्याचा विचार करताना समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही आवाज उठवणारी कमळीआजच्या तरुण पिढीचं प्रतिनिधित्व करते. .आता या आंदोलनाला अंतिम टप्पा ८ सप्टेंबरला गाठला जाणार आहे. कमळीविरुद्ध रितेश सरपोतदार हा थेट सामना मालिकेला नेमका कोणत्या वळणावर पोहोचणार? हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. .सचिन तेंडुलकरमुळे आमिर खानला खावा लागलेला 'त्या' व्यक्तीचा ओरडा; म्हणाला, 'ती मला सर्वांसमोर ओरडलेली...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.