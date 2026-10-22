अखेर बाप- लेकीची भेट होणार! कमळीला राजनच आपले वडील असल्याचं सत्य समजणार; 'कमळी' मध्ये मोठा ट्विस्ट, कामिनी तोंडावर पडणार

छोट्या पडद्यावरील मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. अशीच एक झी मराठीवरील गाजणारी मालिका म्हणजे 'कमळी'. या मालिकेतील पात्र आणि कथा दोन्हीही प्रेक्षकांच्या आवडीचे आहेत. आता कमळी मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. गेले कित्येक दिवस प्रेक्षक ज्या गोष्टीची आतुरतेने वाट पाहत होते ती गोष्ट घडणार आहे. कमळीला स्वतःच्या जन्मदात्याबद्दल समजणार आहे. मालिकेत आतापर्यंत सरोजने कमळीपासून राजन हाच तिचा बाप आहे हे लपवून ठेवलं. तर कमळी राजनची मुलगी आहे हे सत्य समोर न येण्यासाठी कामिनीने प्रयत्न केले. मात्र आता नशिबाचे फासे पालटणार आहेत. कामिनीमुळेच राजन आणि कमळीचं नातं सगळ्यांसमोर येणार आहे. .मालिकेत दाखवण्याप्रमाणे कमळीला काही दिवसांपूर्वी तिच्या वडिलांबद्दल माहिती मिळाली. मात्र त्यांचं नाव, ते कोण आहेत हे समजलं नाही. ती तिच्या वडिलांना शोधत आहे. अशातच कामिनी पुन्हा एकदा एक प्लॅन बनवणार आहे. झी मराठी वाहिनीने ‘कमळी’ मालिकेचा प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये दिसतंय की कमळी व राजनमध्ये गैरसमज निर्माण होण्यासाठी कामिनी पुन्हा एकदा कारस्थान करते. कामिनी गाडीत बसलेली दिसतेय आई ती म्हणते, 'राजन सरोजला मारतोय हे कमळीने पाहिलं पाहिजे.' त्यानंतर दिसतं की काही गुंड सरोजला पकडून आहेत तर राजन कुणालातरी मारण्यासाठी हात उचलतोय. .कमळीला वाटतं की तो सरोजला मारतोय त्यामुळे ती राजनला धक्का देऊन जमिनीवर पाडते आणि म्हणते, तुमच्यासारख्या नीच माणसाला मी माझ्या बापाच्या ठिकाणी मानलं.' ती रागात बाजूला असलेली कुऱ्हाड उचलते आई राजनवर उगारणार इतक्यात सरोज म्हणजे 'कमळे, तो तुझा बाप आहे.' तेवढ्यात ऋषीही समोरून येतो आणि तिला म्हणतो हो काकू म्हणत आहेत ते खरं आहे. त्यानंतर कमळी रडत राजनच्या कुशीत शिरते. त्यानंतर राजन आणि सरोजदेखील भावुक होतात. हा प्रोमो शेअर कात झी मराठीने लिहिलं, 'भेट बाप-लेकीची, सुरुवात नव्या अध्यायाची.' आता हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक मालिका पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .सेट नाही खरा आहे 'दृश्यम'च्या विजय साळगावकरचा बंगला; ८५ वर्षीय महिला करतेय देखभाल, तुम्हाला पाहायचाय? हा घ्या पत्ता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.