Premier

अखेर बाप- लेकीची भेट होणार! कमळीला राजनच आपले वडील असल्याचं सत्य समजणार; 'कमळी' मध्ये मोठा ट्विस्ट, कामिनी तोंडावर पडणार

Kamali Marathi Serial Upcoming Twist Rajan Revealed As Kamali’s Father: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'कमळी' मध्ये प्रेक्षक ज्या गोष्टीची आतुरतेने वाट पाहत होते ती गोष्ट घडलीये.
kamali serial new twist

kamali serial new twist

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. अशीच एक झी मराठीवरील गाजणारी मालिका म्हणजे 'कमळी'. या मालिकेतील पात्र आणि कथा दोन्हीही प्रेक्षकांच्या आवडीचे आहेत. आता कमळी मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. गेले कित्येक दिवस प्रेक्षक ज्या गोष्टीची आतुरतेने वाट पाहत होते ती गोष्ट घडणार आहे. कमळीला स्वतःच्या जन्मदात्याबद्दल समजणार आहे. मालिकेत आतापर्यंत सरोजने कमळीपासून राजन हाच तिचा बाप आहे हे लपवून ठेवलं. तर कमळी राजनची मुलगी आहे हे सत्य समोर न येण्यासाठी कामिनीने प्रयत्न केले. मात्र आता नशिबाचे फासे पालटणार आहेत. कामिनीमुळेच राजन आणि कमळीचं नातं सगळ्यांसमोर येणार आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
zee marathi serial
kamali
Marathi News Esakal
www.esakal.com