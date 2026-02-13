सगळ्यात कमी वयाची नायिका पडतेय सगळ्यांवर भारी; 'कमळी'ची TRPमध्ये मोठी उडी; जुई गडकरीचं स्थान धोक्यात

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या आवडत्या आहेत. मात्र प्रेक्षकांची आवड निवड कायम बदलत असते. काही वर्षांपूर्वी झी मराठी टीआरपी यादीवर राज्य करत होतं. मात्र कोविडपूर्वी स्टार प्रवाहने आणलेल्या नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या. त्यामुळे स्टार प्रवाहने टीआरपी यादीत टॉप १० मध्ये स्थान मिळवलं. आता मात्र पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचा कौल झी मराठीला मिळताना दिसतोय. झी मराठीवरील 'कमळी ' ही मालिका नवनवीन इतिहास रचतेय. ती जुई गडकरीच्या 'ठरलं तर मग' ला धक्का देणार असं दिसतंय. .या आठवड्यात टीआरपी मध्ये 'ठरलं तर मग' ने पहिलं स्थान तर मिळवलंय. पण या मालिकेला ४. ५ टीव्हीआर मिळालाय. तर ४. ३ टीव्हीआर सह 'कमळी' थेट आता दुसऱ्या क्रमांकावर गेलीये. ती स्लॉट लीडर ठरलीये. त्यामुळे कमळी आणि ठरलं तर मग मध्ये मोठी टक्कर पाहायला मिळतेय. ठरलं तर मग चा टीआरपी कधीकाळी ६ च्या वर असायचा. मात्र वाटतो ४. ५ इतका खाली पडलाय. त्याममुळे पुढच्या आठवड्यात जर कमळी १ नंबर वर दिसली तर आश्चर्य वाटायला नको. कमळी पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे 'तारिणी' ही मालिका तर चौथ्या क्रमांकावर आहे 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिका. एकूणच झी मराठीच्या या तिन्ही मालिकांनी टॉप ५ मध्ये वरचं स्थान मिळवलंय. .पाचव्या क्रमांकावर आहे स्टार प्रवाहची 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका. तर सहाव्या क्रमांकावर आहे आदिनाथ कोठारे याची 'नशीबवान'. सातव्यावर 'लक्ष्मीनिवास' आणि आठव्यावर लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका आहे. तर नवव्या क्रमांकावर आहे मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' आणि दहाव्या क्रमांकावर 'देवमाणूस' ही मालिका आहे. अकराव्या क्रमांकावर 'वचन दिले तू मला' आणि बाराव्या क्रमांकावर 'तुझ्या सोबतीने' या नव्या मालिका आहेत. .'अल्फा' चित्रपटाच्या सेटवर आलिया भट्ट आणि बॉबी देओलमध्ये झालं जोरदार भांडण; हे होतं वादाचं कारण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.