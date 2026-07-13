मला वाटलं माझी भूमिका संपली... काही दिवसांपूर्वीच एक्झिट; आता 'कमळी' मालिकेत अभिनेत्रीची पुन्हा एंट्री; कोण आहे ती?

लोकप्रिय मराठी मालिका 'कमळी' मध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. टीआरपी मध्ये टॉप १ मध्ये आल्यावर झी मराठीने मालिकेत नवनवीन बदल करायचं ठरवलंय. मालिकेचं कथानक प्रेक्षकांनी आवडीने पाहावं यासाठी पुन्हा एकदा मालिकेत अभिनेत्रीची एंट्री होणार आहे. ही कोणतीही नवी अभिनेत्री नाही तर जुनंच पात्र आहे. ही आहे कमळीची आई. काही दिवसांपूर्वीच कमालीच्या आईचं मालिकेत निधन झालेलं. मात्र आता ते पात्र लेखकाने पुन्हा जिवंत केलंय. कमळीची आई सरोज कधी मेलीच नाही असं दाखवण्यात आलंय. .काही दिवसांपूर्वीच कमळीची आई तिला तिचे वडील कोण आहेत हे सांगत असते तेव्हा तिला गोळी लागते. त्यानंतर ती दरीत पडते. त्यानंतर पोलिसांना एका मृतदेहाजवळ कमळीच्या आईच्या वस्तू सापडतात. त्यामुळे तीच सरोज आहे असं समजून ते अंत्यसंस्कार केले जातात. मात्र आता कमळीची आई जिवंत असल्याचं समोर आलंय. नुकत्याच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत कमळीच्य आईची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री योगिनी चौक म्हणाली, 'जेव्हा मला मालिकेत गोळी लागली तेव्हा मला सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी खूप मेसेज केले आहेत.'.ती पुढे म्हणाली, 'तुमचं कमळीमधील काम संपलं का? तुम्ही दुसरं कोणतं काम घेतलं आहे का? तुम्ही कमळीमधून अचानक एक्झिट का घेतली? ते प्रश्न वाचून, प्रेक्षकांचे मेसेज वाचून हे माझ्या हातात नाही, असं मला वाटलं. पण, खरं सांगते की मलासुद्धा माहिती नव्हतं की पुढे काय होणार आहे, त्यामुळे त्याचं पुढे काय उत्तर द्यावं ते कळत नव्हतं. पण, एवढं माहिती होतं की आज ना उद्या मी येणार हे मला माहीत होतं. पण, इतक्या लवकर येईन, याची मला कल्पना नव्हती.' .त्यानंतर कमळीची भूमिका साकारणारी विजया बाबर म्हणाली, 'जेव्हा तिला गोळी लागली तेव्हा ती खूप रडली. तिला वाटलेलं की तिचं पात्र संपलं.” यावर योगिनी म्हणाली, “मला असं वाटलेलं की माझं पात्र संपलं. माझं बोलणं वगैरे झाल्यानंतर पात्र मालिकेत असल्याचे सांगितलं. पण, ते परत कधी येणार आहे, याबद्दल मला काहीच कल्पना नव्हती.' आता सरोज पुन्हा जिवंत झाल्याने कमळी कुणाची मुलगी आहे हे सगळ्यांना समजणार का हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .स्वतःच्या पायाला दुखापत असूनही वारीत वारकऱ्यांची सेवा करताना दिसली स्टार प्रवाहची खलनायिका; तुम्ही ओळखलंत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.