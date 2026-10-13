ही घाण येते तरी कुठून?’ कमळी फेम सुषमा जयवंतचा संताप; अश्लील कमेंट्स करणाऱ्यांना सुनावलं, Video

KAMALI SERIAL FAME SUSHMA JAYWANT VIRAL VIDEO: अनेक सेलिब्रिटी सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. चाहत्यांसोबत ते त्यांचे अपडेट्स नेहमीच शेअर करतात. परंतु याच सोशल मीडियामुळे कधी-कधी त्यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. त्यांनी शेअर केलेल्या फोटो, व्हिडिओवर नेटकरी घाणेरड्या कमेंट्स करत असतात. कधी कधी तर अश्लील कमेंट्सचा ही सामना सेलिब्रिटींना करावा लागतो. अशातच कमळी मालिकेतील अभिनेत्री सुषमा जयवंत हिला देखील लाईव्ह करत असताना नेटकऱ्यांनी अश्लील कमेंट्स केल्या. त्यानंतर तिने त्यांना चांगलंच सुनावलंय. .अभिनेत्री सुषमा ही कमळी मालिकेत रागिणीची भूमिका साकारत आहे. ती सोशल मीडियवर सक्रीय असते. ती रील, व्हिडिओ, Live Video शेअर करत असते. अशातच इन्स्टाग्राम लाइव्ह करताना काही युझर्सनी घाणेरड्या कमेंट्स केल्या. त्यानंतर तिने त्या व्यक्तींचे इन्स्टा अकाऊंटचे फोटो शेअर करत चांगलंच सुनवालं..अभिनेत्री सुषमानं व्हिडिओमध्ये म्हटलं की, 'मी काही वेळापूर्वी लाईव्ह केलं होतं. या लाईव्हमध्ये काही व्यक्तींनी अत्यत घाणेरड्या कमेंट्स केल्या. इतकं की, मला बोलताना सुद्धा लाज वाटत होती. अशी माणसं आपल्या आसपास आहेत, ते खूप वाईट आहे. या लोकांच्या प्रोफाइलवर सुद्धा साईबाबा आणि दत्तगुरुंचे फोटो सुद्धा दिसताय. खरं तर प्रश्न असा पडतो की, ही घाण येते तरी कुठून?' .'मी त्यांचा अशासाठी व्हिडिओ केला की, अशी घाणेरडी जमात आपल्यात आहे. जी फारच असंस्कारी आहे. या लोकांना संपवणं गरजेचं आहे. अशा लोकांची कोणाला ऑफिशियल कारवाई करायची असेल तर प्लीज करा. म्हणजे इतर व्यक्ती असली घाण करणार नाही. कारण हे लोकं ऑनलाइन असं बोलताय, तर जवळ राहणाऱ्या मुलींसोबत कसं वागत असतील? कोणास ठाऊक?' असं तिने व्हिडिओमध्ये म्हटलंय. .अभिनेत्रीनं पुढे म्हटलं की, 'अशा लोकांवर अॅक्शन घेणं गरजेचं आहे. हीच घाण पुढे मुलींवर रेप करते किंवा त्यांची छेड काढते. आज आपण शांत बसलो तर उद्या हीच घाण होईल. त्यांच्या कमेंट्स वाचून कळलं की, तुम्ही किती गलिच्छ आहात याचा विचार सुद्धा भयंकर आहे.' असं तिने म्हटलं. दरम्यान तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी कमेंट करणाऱ्यांवर संताप व्यक्त केलाय. .दीपिका दुसऱ्यांदा आई झाल्यानंतर रणवीरचं मोठं गिफ्ट; शोरूममधून कार घेतली अन् स्वतःच चालवत निघाला, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.