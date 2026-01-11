कमळी मालिकेतील अन्नपूर्णा आजीची हटके लव्हस्टोरी, 'बायोलॉजी शिकवत होते पण आयुष्याची केमिस्ट्री जुळली' म्हणाल्या...

Kamali Serial Annapurna Aaji Love Story: मराठी मालिकाविश्वामध्ये 'कमळी' ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरत आहे. मालिकेतील येणारे नवनवे ट्वीस्ट, तसंच कमळीचा साधेपणा सगळीकाही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. दरम्यान मालिकेतील अन्नपूर्णा आजीदेखील प्रेक्षकांच्या लाडक्या आहेत. त्यांनी साकारलेलं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतय. दरम्यान अशातच मालिकेतील अन्नपूर्णा आजी म्हणजेच इला भाटे यांनी दुरदर्शन सह्याद्रीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी त्याच्या हटके लव्हस्टोरीचा किस्सा शेअर केलाय. .अभिनेत्री इला भाटे या गेल्या अनेक वर्षांपासून मनोरंजन विश्वात सक्रीय आहेत. त्यांना डॉक्टर व्हायचं होतं. परंतु कमी गुणामुळे त्यांनी डिएमएलटी आणि मायक्रो बायोलॉजीमध्ये शिक्षण घेतलं. त्यानंतर मुंबईमध्ये त्यांनी स्वत:ची लॅब सुरु केली. इला भाटे यांचे पती उदय भाटे हे डॉक्टर आहे. ते इला यांना बायोलॉजी शिकवायला येयचे. शिकवता शिकवता दोघांमध्ये चांगली मैत्री झाली. मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. परंतु वयात अंतर खुप असल्याने सुरुवातीला दोघांच्या लग्नाला विरोध झाला. परंतु नंतर सगळ्यांनी लग्नाला होकार दिला. .दरम्यान प्रेमाबद्दल बोलताना इला म्हणाल्या की, 'आमचं एकमेकांवर प्रेम आहे हे आम्ही कधीच बोलून दाखवलं नसतं. परंतु घरच्यांनी ते ओळखलं.' पुढे बोलताना इलाचे पती उदय भाटे म्हणाले की, 'मी हाफ पॅन्ट घातलेलं इलाला कधीच आवडायचं नाही, त्यामुळे ती आल्यावर मी फुल पॅन्ट घालायचो.' पुढे बोलताना इला म्हणाल्या की, 'पण लग्नानंतर त्याने कधीच फुल पॅन्ट घातली नाही. घरात काय बाहेर, मार्केटमध्ये हा बिनधास्त हाफ पँन्ट घालून फिरायचा' .दरम्यान इला भाटे यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी अनेक मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. दरम्यान सध्या त्या कमळी मालिकेत अन्नपुर्णा आजीच्या पात्रातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक मालिका सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. .900 दरवाजे आणि 800 खिडक्या, आजपासून बिग बॉस घरात स्पर्धकांचा खेळ रंगणार, पंख असलेली कुलूप, लपलेल्या चाव्या आणि बरच काही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.