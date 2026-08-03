'स्प्लेंडर फिरवतो माझा जानू...' ट्रेडिंग गाण्यावर कमळी मालिकेतील कलाकरांचा भन्नाट डान्स, Viral Video

ZEE MARATHI KAMALI CAST OFF SCREEN FUN: झी मराठीवरील कमळी मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील पात्र झाले आहेत. अनेक वेळा मालिकांचं शुटिंग १२ तासांपेक्षा जास्त होतं. त्यामुळे या सेटवरचे कलाकार एकमेकांचे चांगले मित्र झालेत. सेटवर एकत्र जेवणं, गप्पा मारणं, डान्स करणं अशा गोष्टी ते करत असतात. अशातच कमळीसह ऋषी आणि सहकलाकरांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ते ट्रेंडी गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळताय. .गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेक कलाकार या गाण्यावर रील बनवताना पहायला मिळताय. अशातच कमळी मालिकेतील कलाकारांनी विकेंड एन्जॉय केलाय . यावेळी त्यांनी 'स्प्लेंडर फिरवते माझा जाणू' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केलाय. .गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर हे गाणं मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत होतं. त्यात आता कमळी,ऋषीसह मालिकेतील इतर कलाकारांनी या गाण्यावर जबरदस्त डान्स केलाय. व्हिडिओमध्ये त्यांच्या चेहऱ्यावर उत्साह, धमाल स्पेप्स आणि एन्जॉयमेंट पहायला मिळत आहे. .विशेष म्हणजे पडद्यावर एकमेकांविरोधात वागणारे कलाकार ऑफस्क्रीन एवढी मजामस्ती करताना पाहून चाहत्यांनी सुद्धा आनंद व्यक्त केलाय. अनेकांना हा व्हिडिओ आवडला असून सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'मी त्याच्या प्रायव्हेट पार्टवर जोरात मारलं' सावळ्याची जणू सावली फेम प्राप्तीने छेड काढणाऱ्याला शिकवली अद्दल, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.