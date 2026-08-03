Premier

'स्प्लेंडर फिरवतो माझा जानू...' ट्रेडिंग गाण्यावर कमळी मालिकेतील कलाकरांचा भन्नाट डान्स, Viral Video

KAMALI SERIAL CAST VIRAL DANCE VIDEO: झी मराठीवरील लोकप्रिय 'कमळी' मालिकेतील कलाकारांचा एक भन्नाट डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
KAMALI SERIAL DANCE VIDEO

KAMALI SERIAL DANCE VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ZEE MARATHI KAMALI CAST OFF SCREEN FUN: झी मराठीवरील कमळी मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील पात्र झाले आहेत. अनेक वेळा मालिकांचं शुटिंग १२ तासांपेक्षा जास्त होतं. त्यामुळे या सेटवरचे कलाकार एकमेकांचे चांगले मित्र झालेत. सेटवर एकत्र जेवणं, गप्पा मारणं, डान्स करणं अशा गोष्टी ते करत असतात. अशातच कमळीसह ऋषी आणि सहकलाकरांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये ते ट्रेंडी गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळताय.

Loading content, please wait...
dance
Entertainment Field
marathi entertainment
viral video
vijaya babar
kamali