KAMALI SERIAL ACTRESS GAURI ANIKA VIRAL VIDEO: 'झी मराठीवरील' कमळी मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. कमळी-ऋषी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. मालिकेत अनिका, कामिनी या खलनायिकेच्या भूमिकेत आहेत. दरम्यान मालिकेत गौरी आणि तिची सावत्र मुलगी अनिका यांच्यात फार काही चांगले संबंध नसल्याचं पहायला मिळतय. परंतु ऑफस्क्रीन दोघीचं बॉण्डिंग फार छान आहे. मालिकेत गौरीची भूमिका अभिनेत्री योगिनी चौक साकारतेय, तर अनिकाची भूमिका केतकी कुलकर्णी करताना पहायला मिळतेय. .अशातच अभिनेत्री योगिनी आणि केतकी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये दोघी गोलमाल रिटर्न्स या सिनेमातील 'था कर के' या गाण्यावर धमाकेदार डान्स करताना पहायला मिळाल्या. व्हिडिओमध्ये त्यांचा उत्साह पाहून अनेकांनी त्यांचं कौतूक केलय. इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत केतकीनं लिहलं की, 'यापेक्षा अजून चांगलं करू, तोपर्यंत तुम्ही तयार राहा' .सध्या सोशल मीडियावर दोघींचा डान्स व्हिडिओ व्हायरल होत असून अनेकांनी त्यांच्या उत्साहाचं आणि स्टेप्सचं कौतूक केलय. एकानं लिहलं की, 'वाह! दोघींनी खूप छान डान्स केलाय.' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'काकींचे हावभाव खूप छान आहे. दोघीचं बॉण्ड सुद्धा खूप छान आहे' सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा डान्स व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' मालिका लवकरच संपणार? अंतिम भाग केव्हा? सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.