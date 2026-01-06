'अश्विनी ये ना...' गाण्यावर कमळीचा भन्नाट डान्स, हृषीनं सुद्धा दिली साथ, Viral Video

Hrushi and Kamli Actress Dance on Ashwini Ye Na: 'झी मराठी'वरील कमळी ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना दिसतेय. टीआरपीमध्ये ही मालिका टॉप ५ मध्ये आहे. मालिकेचं कथानक, त्यातील पात्र, आणि नवनवीन ट्वीस्ट यामुळे या मालिकेला भरभरुन प्रेम मिळताना पहायला मिळतेय. दरम्यान या मालिकेत नुकताच न्यू इयर पार्टींचा सिक्वेस दाखवण्यात आला. या पार्टीत कमळीनं पांढरं गुलाबाचं फूल , सुंदर पंजाबी ड्रेस घातला होता. .अशातच आता कमळीची भूमिका साकारणारी विजया बाबरनं तिच्या पार्टीतील लूकसह एका मराठमोळ्या गाण्यावर भन्नाट डान्स केलाय. या डान्सला हृष्टीनं देखील साथ दिली. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. विजयाने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर त्याच्या भन्नाट डान्सचा व्हिडिओ शेअर केलाय..कमळी मालिकेत हृषी हे पात्र अभिनेता निखिल दामले साकारत आहे. याआधी देखील निखिलचं डान्सिंग स्किल्स प्रेक्षकांनी पाहिलं होतं. तो एक उत्तम डान्सर आहे. पण कमळी आणि हृषीने एकत्र पहिल्यांदाच डान्स केला आहे. दोघांच्या डान्सला नेटकऱ्यांची पसंती मिळाली आहे. .'अश्विनी ये ना...' या सदाबहार गाण्यावर दोघे नाचताना पहायला मिळाले. किशोर कुमार आणि अनुराधा पौडवाल यांनी गंमत जंमत या सिनेमामध्ये हे गाणं गायलं होतं. आजही या गाण्याची जादू प्रेक्षकांवर तितकीच आहे. कमळीने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत लिहलं की, 'आम्हाला १ रील बनवण्यासाठी २०० एपिसोड लागले.'.त्यामुळे कमळी आणि हृषी यांनी मालिकेला २०० भाग पुर्ण झाल्यामुळे हा डान्स केल्याचं सांगितलं आहे. दोघांनी व्हिडिओ करण्यामागे २०० भागाचा शुभ मुहूर्त गाठल्याचं पहायला मिळतय. दरम्यान दोघांच्या व्हिडिओवर अनेक नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. मालिकेतील खलनायिका कामिनी ने सुद्धा कमेंट्स करत दोघांच्या डान्सचं कौतूक केलय. तिने म्हटलं की, 'तुम्हाला व्हिडिओ शेअर करायला २०० भाग लागले तरी आम्ही खुप सहनशील आहोत, आमच्या पेशन्स आहेत.' .'कोरलेलं नाव पुसता येत नाही' भाजप नेते रविंद्र चव्हाणांनी विलासराव देशमुखांवर केलेल्या वक्तव्यावर रितेशचं सडेतोड उत्तर, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.