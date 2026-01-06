Premier

'अश्विनी ये ना...' गाण्यावर कमळीचा भन्नाट डान्स, हृषीनं सुद्धा दिली साथ, Viral Video

KAMLI SERIAL VIJAYA BABAR DANCE VIRAL VIDEO: झी मराठीवरील कमळी मालिकेतील विजयाबाबर आणि हृषी यांनी २०० भाग पूर्ण झाल्याचा उत्सव खास डान्स करून साजरा केला. ‘अश्विनी ये ना’ गाण्यावरचा हा डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून प्रेक्षकांनी भरभरून पसंती दर्शवली आहे.
kamali viral video

Apurva Kulkarni
Updated on

Hrushi and Kamli Actress Dance on Ashwini Ye Na: 'झी मराठी'वरील कमळी ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना दिसतेय. टीआरपीमध्ये ही मालिका टॉप ५ मध्ये आहे. मालिकेचं कथानक, त्यातील पात्र, आणि नवनवीन ट्वीस्ट यामुळे या मालिकेला भरभरुन प्रेम मिळताना पहायला मिळतेय. दरम्यान या मालिकेत नुकताच न्यू इयर पार्टींचा सिक्वेस दाखवण्यात आला. या पार्टीत कमळीनं पांढरं गुलाबाचं फूल , सुंदर पंजाबी ड्रेस घातला होता.

vijaya babar

