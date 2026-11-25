नुकताच मिसेस मुख्यमंत्री अमृता फडणवीस यांचा एक इव्हेंट झाला. यात त्या अनेक बॉलिवूड कलाकारांसोबत दिसल्या. या इव्हेंटमध्ये कलाकारांना नृत्य करण्यास सांगितलं होतं. त्यासाठी अर्थातच प्रचंड पैसा खर्च केला गेला. त्यातही मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचा इव्हेंट म्हंटल्यावर आणखीनच पैसा खर्च केला गेला. मात्र सध्या राज्यात दुष्काळ आहे. अनेक तालुक्यात आतापासूनच पाण्यासाठी स्त्रियांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागतेय. राज्य शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या असल्या तरी परिस्थिती जैसे थे तशीच आहे. त्यात मराठवाड्यासारख्या भागात तर अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. मात्र अशातच मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी पैसे ग्लॅमरवर आणि ग्लिटरवर उडवत असल्याची टीका लोकप्रिय दिग्दर्शिका कांचन अधिकारी यांनी केलीये. .मराठी सिनेसृष्टीतील मोठं नाव असलेल्या कांचन अधिकारी यांनी अमृता फडणवीस यांचे व्हिडिओ पाहून फेसबुकवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. त्यात त्यांनी म्हटलं, 'आज मला हे बोलावं लागतंय. कारण, महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळामुळे परिस्थिती गंभीर आहे. मराठवाड्यात तर दुष्काळाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात आहे. लोकांना खायला अन्न नाहीये, प्यायला पाणी नाहीये. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सगळं फंडिंग ग्लॅमर आणि ग्लिटरवर उडवत आहेत. हा पैसा जरी अंबानींकडून आलेला असला तरीही, तो दुष्काळ रिलीफ फंडमध्ये जायला हवा होता. पण, इकडे कलाकारांना घेऊन नाचत आहेत आणि स्वत:चा अजेंडा, स्वत: किती मोठ्या आहेत ते दाखवत आहेत. वाह रे महाराष्ट्र!”.' .त्यांची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतेय. अनेकांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यापूर्वी सयाजी शिंदे यांनी साताऱ्यातील आणि सह्याद्रीमधील वृक्षतोडीवर टीका केली होती. सोबतच राज्यातील दुष्काळ लक्षात घेता शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लावण्यासाठी मराठी रंगभूमीवरील कलाकार आणि निर्मात्यांनी ‘पोटभर देणाऱ्यांसाठी मूठभर मदत’ सारख्या उपक्रमांतर्गत विशेष नाट्यप्रयोगांचं आयोजन करून निधी जमा केला जात आहे..'झिम्मा ३' सिनेमाचं पोस्टर पाहिलंत पण या अभिनेत्याला ओळखलंत का? अमृता सुभाषसोबत जिंकलाय राष्ट्रीय पुरस्कार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.