KANGANA RANAUT

ESAKAL

Premier

२६/११ हल्ल्यावर येतोय सिनेमा, कंगना रनौत दिसणार वेगळ्या भूमिकेत, कसाबची भूमिका कोण साकारणार?

KANGANA RANAUT WILL PLAY ROLE UPCOMING 26/11 BASED FILM: अभिनेत्री Kangana Ranaut ‘भारत भाग्य विधाता’ या नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. 2008 Mumbai Attacks या भीषण घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आधारित या सिनेमात ती वेगळी भूमिका साकारणार आहे.
KANGANA RANAUT TO PLAY NURSE IN 26/11 FILM:मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. या भीषण घटनेत १६६ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले होते. मुंबई पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या हल्ल्यात प्राणांची आहुती दिली. या घटनेच्या आठवणी आजही प्रत्येक भारतीयाच्या मनात जिवंत आहेत. आता याच पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री कंगना राणावत एक नवा चित्रपट घेऊन येत आहे.

